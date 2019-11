Niall Horan está imparable con su nuevo single. Con un mes de su estreno, Nice to meet ya se ha paseado en escenarios desde Irlanda a Sevilla, bañándose en elogios de sus seguidores de todas partes del mundo.

Un tema que abría una nueva etapa en la carrera del irlandés, que ahora ha querido regalar a sus seguidores una nueva versión de la canción con la ayuda de uno de los DJ más populares de la industria.

Y es que Diplo tenía preparado un remix del tema con videoclip incluido. Una vuelta de tuerca al tema pop, que ahora se acerca al house en un estilo en el que ni si quiera el propio DJ ha podido resistirse a darlo todo al ritmo de esta nueva versión. Puedes verlo aquí:

Diplo se atreve con un remix del single de Niall Horan

Curiosamente, muchos de los que ya han visto el vídeo coinciden en un detalle que no pasa desapercibido: Parece que Niall y Diplo son la misma persona. De hecho, hasta que el segundo no se quita las gafas, muchos se creen que solo el ex integrante de One Direction es el que baila en el vídeo, cuando en realidad ambos artistas se van alternando jugando al despiste.

Un tema que ya suma más de 600.000 reproducciones en poco más de un día, asegurando una vez más que Horan acertó de lleno con el single y ahora lo ha vuelto a hacer con el Remix, que no ha podido gustar más a los fans.

Diplo, por su parte, no es nuevo en esto de darle una segunda vida a hits pop mundiales. La última vez que lo hizo fue uno de los remixes de Old Town Road, el súper hit de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con el que tampoco pasó desapercibido.