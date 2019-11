Mónica y Chandler de ‘Friends’ regalan el selfie más esperado por los fans de la serie

Aunque en un principio los guionistas de Friends no tenían pensado liar a Chandler y Mónica, la pareja funcionó tan bien que, quince años después del final de la serie, sigue siendo una de las favoritas de la historia de la televisión. Porque, aunque la de Ross y Rachel estuviese desde el principio, tenemos que reconocer que nos gusta mucho más la de Chandler y Mónica. ¿La razón? Es mucho más natural y fluye mejor. Además, tenemos que reconocer que Ross en más de un momento se comporta de una manera muy creepy con Rachel, llegando a espiarla y a no pasarle algunas llamadas de sus ligues cuando ni si quiera están saliendo. ¡Eso no nos gusta nada!

Pues bien, ahora, Courteney Cox, la actriz que dio vida a Mónica, ha subido una de las fotos más esperadas por sus seguidores: un selfie junto a Matthew Perry, el mítico Chandlr Bing con quien tantas escenas ha compartido.

“Mirad con quién he almorzado hoy… ¡Lo sé! ¿Podría estas más feliz”, ha escrito la actriz junto a la imagen donde vemos a los dos amigos mirando a cámara? Además, ha acompañado el comentario el hashtag #realfriends (amigos de verdad).

Han sido muchos los usuarios que han comentado la publicación, entre ellos Lisa Kudrow (quien dio vida a Phoebe en la serie) y Jennifer Aniston. Mientras que la primera ha escrito “afortunada, afortunada, #gentebonita”; la segunda ha comentado “¡Matty! Os quiero, chicos”.

La publicación ha sito todo un éxito y en menos de 24 horas suma más de dos millones de likes. Una barbaridad teniendo en cuenta que Courteney solo tiene cinco millones de seguidores. Vamos, que más de la mitad de sus followers le han dado a “me gusta”. Eso sí que es un buen egangement.

Es verdad que Courteney no ha dejado de compartir imágenes junto a sus compañeros y amigos de Friends. De hecho, hace unos días, Jennifer Anniston se abrió su propio perfil en Instagram, inaugurando su tablón con una foto de los seis protagonistas de Friends. Vamos, que es normal ver a las estrellas de la mítica serie reunidos.

Sin lugar a dudas, esta instantánea de la mítica pareja de Friends ha puesto muy contentos a los fans de la serie. ¡Qué mejor manera de empezar el fin de semana!