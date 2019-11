Rosalía, gran triunfadora de LOS40 Music Awards 2019

La gran noche de la música en España ya tiene una gran triunfadora: Rosalía. La artista fue la máxima ganadora del mayor evento pop de nuestro país consiguiendo levantar dos galardones sobre el escenario además de brindar una espectacular actuación que dará que hablar. Un LOS40 Music Awards 2019 para la historia en la que Jonas Brothers, Lola Índigo, Mabel, Leiva, Billie Eilish, Beret, Ava Max, Vanesa Martín, Nicky Jam, Manuel Carrasco, Sofía Reyes (con Rita Ora y Anitta) y Aitana también se llevaron un premio y en la que los Golden Music Awards reconocieron la carrera y la trayectoria de Sam Smith, Amaral, Estopa y Laura Pausini.

El 8 de noviembre de 2019 quedará para el recuerdo como un día de celebración de la música y del glamour de nuestro país. Además de la constelación de estrellas que se dieron cita en el Wizink Center de Madrid pasaron por la alfombra las figuras más relevantes del mundo de la moda, el deporte y la cultura como Blanca Padilla, Marco Asensio, Anna Castillo, Saúl Ñíguez, Los Javis, Tamara Falcó, Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Dulceida, Lucas Vidal, Ana Peleteiro, Irene Ferreiro,, Yolanda Ramos, Jesús Mosquera, Boris Izaguirre, Luna Mäi, Pepe Rodríguez, Edurne, Sofía del Prado, Álex de Lucas, Carlos Constanzia y Carla Suárez, entre muchos otros.

GANADORES LOS40 MUSIC AWARDS 2019 Categoría España Artista o Grupo del Año: Rosalía Artista o Grupo Revelación del Año: Lola Índigo Álbum del Año: Nuclear de Leiva Canción del Año: Lo siento de Beret Videoclip del Año: De tus ojos (by Carlos Jean) de Vanesa Martín Festival, Gira o Concierto del Año: Gira La Cruz del Mapa de Manuel Carrasco Categoría Internacional Artista o Grupo del Año: Jonas Brothers Artista o Grupo Revelación del Año: Mabel Álbum del año: When we all fall sleep, where do we go? de Billie Eilish Canción del Año: Sweet but psycho de Ava Max Videoclip del Año: R.I.P. de Sofía Reyes, Anitta y Rita Ora Global Mixta Artista o Productor LOS40 Urban: Nicky Jam Canción LOS40 Global Show: Con altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho Artista Del 40 al 1: Aitana LOS40 Golden Music Award Sam Smith Amaral Laura Pausini Estopa

Una gigantesca producción musical

La ceremonia de entrega amenizada musicalmente por Óscar Martínez y conducida por Cristina Boscá y Dani Moreno (Anda Ya) y Tony Aguilar (Del 40 al 1 y Global Show) comenzó por todo lo alto con la actuación de uno de los grupos internacionales más de moda del momento: Jonas Brothers. Tuvimos que esperar más de una década para volver a disfrutar de ellos sobre el escenario y su primer concierto en España en su regreso musical ha sido en LOS40 Music Awards 2019. Su presentación de Only Human y de Sucker arrasó el Wizink Center de Madrid y para dotarlo de mayor perfección aún, Sebastián Yatra se unió a su show para cantar Runaway.

En una noche fría en la capital, las estrellas internacionales continuaron dándole calor a los premios más importantes de nuestro país que estrenaban diseño. El artista cántabro Okuda San Miguel ha sido el encargado de crear el nuevo Golden Music Award, una obra de arte inédita para la que ha escogido el elemento que más representa al artista, su Estrella del Kaos. Sam Smith subía al escenario para recoger el primer Golden Music Award de la noche con su nuevo diseño de manos de su creador en un momento que ya forman parte de la historia de nuestros premios.

Leiva sería el primer artista que subiría en dos ocasiones al escenario. En la primera, para recoger el LOS40 Music Award a Álbum del Año por ese homenaje al pop-rock más canalla que es Nuclear. En la segunda dejó al público boquiabierto con su interpretación de Como si fueras a morir mañana y Superpoderes.

Los espectadores y espectadoras que abarrotaron el Wizink Center de Madrid se lo estaban pasando en grande. Poco antes habían disfrutado de la brutal performance de Mabel con su Don't call me up tras la cual Manuel Carrasco nos tocaría la fibra sensible con canciones como Qué bonito es quererte. Ambos regresarían para agradecer a sus fans sus respectivos premios a Artista Revelación Internacional del Año y a Festival, Gira o Concierto del Año por la Gira La Cruz del Mapa.

La era Rosalía

En el último año y medio no hay discusión posible: el nombre que está en boca de toda la industria musical es el de Rosalía. La artista nacida en Sant Esteve Sesrovires ha conquistado medio mundo y su LOS40 Music Award 2019 a Artista o Grupo del Año es más que merecido. La prueba viviente de que la combinación de talento, trabajo y esfuerzo da sus frutos.

De todo ello también puede dar buena fe Beret. A sus 23 años el músico sevillano ha conseguido una imnensa legión de seguidores que le ha acompañado desde que publicaba sus canciones en Youtube hasta que ha llenado pabellones por toda España. Su canción Lo siento disparó el nivel de decibelios acompañado de Sofía Reyes quien recogería el testigo junto a Anitta.

La noche que aún nos tenía reservadas muchas agradables sorpresas. Como la arrebatadora ovación que se llevaron Eva Amaral y Juan Aguirre recogiendo su Golden Music Awards por los más de 20 años dedicados a la música desde su debut discográfico en 1998 y demostrando que Amaral aún tienen mucho que decir presentando poco después Mares igual que tú. O como la brillante actuación de Sam Smith que primero nos hizo llorar con Stay with me y después nos hizo desatarnos con Dancing with strangers.

El poderío del 'urbano'

La propia Rosalía es en sí misma la mejor demostración del momento musical que vivimos. Una era en la que la división de géneros sigue desdibujándose y en el que la fusión de los sonidos pop, con el flamenco, el toque latino y el movimiento urbano ha conquistado las principales listas del mundo.

Fruto de la unión de talentos (con J Balvin y El Guincho) y del trabajo, Rosalía conseguía su segundo LOS40 Music Award 2019 por la Canción LOS40 Global Show para Con altura, un hit mundial que se ha convertido en el vídeo más visto de Youtube de lo que llevamos de año.

Fruto de esa apuesta por la fusión Sofía Reyes se alzó con el premio a Videoclip Internacional del Año con R.I.P. en la que une su voz a la de la brasileña Anitta y a la británica-kosovar Rita Ora. Fruto de esa constancia y ese esfuerzo por triunfar en el género durante décadas Nicky Jam recogería el galardón a Artista o Productor LOS40 Urban de manos de Saúl Ñíguez y Manuel Turizo. Y fruto de todo ello podemos seguir disfrutando de hits como Calma, el temazo de Pedro Capó que sonó mejor que nunca durante la ceremonia de entrega, o Pijama, Mayores y Malasanta, canciones que formaron parte del medley con el que la explosiva Becky G se metió al público en el bolsillo.

Los sueños se cumplen: Somos LOS40

Sara Socas y Rayden lo cantaron desde el escenario del Wizink Center de Madrid: Somos LOS40. Somos la emisora musical más escuchada del país donde la pasión por la música se vive cada segundo con una ceremonia de entrega repleta de lo mejor del panorama nacional e internacional y donde los sueños se cumplen...

Como para la joven ganadora de nuestro concurso para conocer a la ganadora, por votación popular, del premio a Artista Del 40 al 1: Aitana... O para las miles de personas que pudieron volver a disfrutar de Jonas Brothers en directo antes de que el trío de hermanos ganaran LOS40 Music Awards a Artista o Grupo Internacional del Año.

Porque en LOS40 nos gusta pensar que los pequeños gestos pueden cambiar las cosas. Por ello, esta ceremonia de LOS40 Music Awards 2019 destinará parte de su recaudación al Instituto Jane Goodall y a WWF por su labor con los animales en peligro de extinción. Todo ello, en el marco de la campaña "Únete contra el cambio climático, #IDo" que se está llevando a cabo desde la emisora en favor del medioambiente.

Después de que Tamara Falcó y Boris Izaguirre entregaran el tercer Golden Music Award de la noche en reconocimiento a los más de 25 años de carrera de Laura Pausini, pudimos disfrutar de las actuaciones de Dvicio junto a Taburete en 5 sentidos y De tus ojos de Vanesa Martín con el que la malagueña conquistó el premio a Videoclip Nacional del Año.

Un final apoteósico

Después de casi tres horas de espectáculo musical el listón estaba en lo más alto y pese a ello, LOS40 Music Awards 2019 logró superarse con un final apoteósico. Por el escenario pasarían Ava Max, Nicky Jam, Don Patricio, Lola Índigo (premiada como Artista Revelación del Año) y Aitana cuyas actuaciones encadenadas provocaron los gritos más sonados de la noche.

Aún quedaban importantes categorías por conocer a sus ganadores. Beret conseguiría ganar el LOS40 Music Award 2019 a Canción Nacional del Año con Lo siento; Estopa serían protagonistas del cuarto Golden Music Awards por sus dos décadas recién cumplidas de carrera musical; y Ava Max ganaría la Canción Internacional del Año con Sweet but psycho de la mano de un Pablo Alborán con el que minutos antes había presentado su colaboración conjunta: Tabú.

El último galardón de la noche fue a parar a manos de Billie Eilish, ganadora de LOS40 Music Awards 2019 a Álbum Internacional del Año con When we all fall sleep, where do we go? La intérprete nacida en Los Ángeles agradeció su premio con un vídeo en el que presentó la última actuación de un show vibrante, emocionante y memorable que no hubiera sido posible sin todos vosotros. ¡Gracias infinitas!

Rosalía saltaba a escena para brillar con luz propia con sus dos premios a buen recaudo. Desde su trono en lo más alto del Wizink Center hacia donde conducían unas interminables escaleras, la intérprete dio por inaugurado su reinado con Dios nos libre del dinero. Un mandato que durará, al menos, hasta LOS40 Music Awards 2020. ¡Empieza la cuenta atrás!