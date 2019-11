Leslie Grace, Abraham Mateo - Qué Será [2019]

Si pensabas que Abraham Mateo y Leslie Grace no podían sorprenderte más, vuelven para trabajar juntos y cambian todos tus planes. Este dúo de talentos se ha aliado en Qué Será, un nuevo sencillo con ritmos latinos que llega para conquistarte.

Como era de esperar, Qué Será ha llegado acompañado de un videoclip de lo más romántico (y también hot, para qué vamos a engañarnos). En él, nuestros protagonistas comparten plano en la ducha, en la cama y en una cabina de teléfono. Y, además, se funden en apasionadas sesiones de caricias.

Este tema llega como la clara expresión de esa relación de amor que "ni come, ni deja comer". Es decir, está dedicada a esa persona que te ama pero no quiere compartir su corazón contigo. "Un día me quieres y otro te vas. Pero qué necesidad de volvernos a encontrar" son algunos de los versos que dan vida al tema.

Unos versos que también llegan acompañados de otros con un contenido más explícito: "Ven dame de eso aquí en la esquina. Cuerpo con cuerpo, mientras me miran. Ven dame besos aquí en la esquina. Cuerpo con cuerpo, mientras me miran, bebé".

Pero lo cierto es que esto de las colaboraciones no es nada nuevo para nuestros protagonistas. Lo último que pudimos escuchar de la cantante de origen dominicano es Sola, el single que lanzó junto a Justin Quiles y Play-N-Skillz. Por su parte, el gaditano se ha atrevido con ¿Qué Ha Pasao'? con Sofía Reyes.

Y tú, ¿ya te has dejado llevar por los ritmos de este nuevo hit? Una vez que le das al play, no hay vuelta atrás.