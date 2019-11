El talento de Sam Smith, reconocido con un Golden Music Award

Sam Smith se ha convertido en referente de la música soul a nivel internacional. No cabe duda de que sus canciones y mensajes han conseguido traspasar fronteras y llegar a un público de todas las edades.

Es por ello por lo que LOS40, en su noche más importante, le ha otorgado uno de los galardones más importantes de la noche: Golden Music Award. Solo las leyendas que consiguen marcar un antes y un después en la industria optan a hacerse con el premio, pero, Sam Smith, con su legado, no podía pasar por alto.

Consiguió ganar el premio de la crítica en los Brit Awards 2014 sin ni siquiera haber publicado un álbum. Una vez que In The Lonely Hour vio la luz, LOS40 lo premió como el álbum del año en 2015, tras sumar 69 semanas consecutivas en el Top 10 de los más vendidos en Reino Unido, superando a The Beatles.

Un globo de Oro y un Óscar son otros de los grandes reconocimientos que ha recibidio durante su carrera. Una posición que ha llegado a Smith a colaborar con artsitas de la talla de Normani, Mary J Blige o Calvin Harris, elevando sus temas a lo más alto de las listas de éxitos.

En LOS40 también cuenta con una envidiable trayectoria. Además de reconocer su álbum, también hemos de mencionar su permanencia en nuestro Número 1 durante cuatro semanas con temas como Promises, Stay With Me y La La La. ¿Quién no ha caido rendido ante sus ritmos?

La voz de Sam Smith es cautivadora, así como también lo es su prometedora carrera musical. ¡Enhorabuena, Sam Smith! Estamos seguros de que nos volveremos a encontrar.