Siri, una propuesta de boda y otros momentazos de la alfombra de LOS40 Music Awards 2019

Desde primera hora de la tarde, las grandes estrellas de la música, el cine, la televisión, la moda, el deporte e influencers de las redes sociales desfilaron por la alfombra roja de LOS40 Music Awards 2019.

Blanca Padilla, Rosalía, Marco Asensio, Becky G, Anna Castillo, Ana Guerra, Saúl Ñíguez, Estopa, Los Javis, Anitta, Tamara Falcó, Lola Índigo, Ester Expósito, Blas Cantó, Miguel Bernardeau, Amaral, Dulceida, Jonas Brothers, Lucas Vidal, Leiva, Ana Peleteiro, Beret, Irene Ferreiro, Vanesa Martín, Yolanda Ramos, Nicky Jam, Jesús Mosquera, Sofía Reyes, Boris Izaguirre, Aitana, Luna Mäi, Sam Smith, Pepe Rodríguez, Edurne, Sofía del Prado, Ava Max, Álex de Lucas, Carlos Constanzia y Carla Suárez, entre muchos otros pusieron la música y el glamour a la noche y nos dejaron momentazos de los que todo el mundo está hablando.

Una boda

¡Tenemos boda! Ester Expósito ha aceptado la proposición de @Anitta y vamos a tener boda. Acaba de pasar en la alfombra de #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/2RVmmN8M5q — LOS40 (@Los40) November 8, 2019

La historia de Anitta y Ester Expósito terminó en el micrófono de Félix Castillo en una boda. La brasileña le había pedido matrimonio a través de las redes sociales y la respuesta no se hizo esperar. "Yo ya la he respondido que dónde y cuando. Yo me caso con ella donde haga falta. Yo creo que debemos casarnos allí, ¿no?, por variar un poco".

Por suerte como le comentó a nuestro compañero, estamos invitados a la ceremonia. ¡Yujuuuu!

Siri, ¿te gustó la ceremonia de LOS40 Music Awards 2019?

Los hermanos Muñoz también nos regalaron un gran momentazo durante la alfombra roja de los premios. Dentro de Fuego, Estopa tiene una canción llamada Pobre Siri, tema en el que hablan de las relaciones humano-tecnológicas.

David piropeó a Siri y el asistente dejó el mensaje de que no le preocupaba demasiado el aspecto externo. No tendría el outfit adecuado para la alfombra... Pero, ¿le gustaría la ceremonia de LOS40 Music Awards 2019?

Las uñas y la versión de Estopa de Rosalía

¡OMG! Ya está @rosaliavt en la alfombra de #LOS40MusicAwards. ¡Y nos ha enseñado sus uñas. ¡Qué pasada! Tra, tra. Síguelo en directo en el streaming pic.twitter.com/yEJFWoabzV — LOS40 (@Los40) November 8, 2019

Fue una de las primeras grandes estrellas que pisó la alfombra y desde ese momento fue encadenando un momentazo tras otro. En el photocall nos dejó un primer vistazo de esas uñas que nos vuelven locos y que después demostraron que no son infalibles. Si a eso le añadís su versión de la canción Tu calorro de Estopa... ¡Qué momentazos Rosalía!

El futuro ganador de Eurovisión

¡Esta es el vozarrón que nos va a representar en Eurovisión! @BlasCanto ha dado la nota en la alfombra en #LOS40MusicAwards , literalmente. ¡Morimos de amor! pic.twitter.com/eBFg2VxQjT — LOS40 (@Los40) November 8, 2019

Para poner la guinda a una alfombra espectacular, el futuro ganador de Eurovisión 2020 nos dejó unos segundos musicales que demuestran lo bien que lo va a hacer representando a España en el festival que se celebra el próximo año en los Países Bajos.

¡Suerte Blas!