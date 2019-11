‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ de los Beatles es la canción pop perfecta, según la ciencia

La canción de los Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da, del White Album de 1968, ha sido declarada la canción pop perfecta. Es a la conclusión a la que han llegado varios investigadores del Instituto Max Planck en Alemania después de analizar varios temas de este estilo.

Los científicos han estudiado 80.000 progresiones de acordes diferentes de 700 canciones grabadas entre 1958 y 1991, utilizando una técnica avanzada para dar una puntuación a cada acorde en función de lo "sorprendente" que resultaba comparado con el acorde que lo precedía.

La investigación encontró que cuando los voluntarios estaban relativamente seguros de qué acorde vendría a continuación, disfrutaban de ser sorprendidos. También resalta que el hecho de no estar seguro de cómo progresa una canción causa actividad en una región del cerebro relacionada con el placer musical.

Ob-La-Di, Ob-La-Da fue la canción más cercana que los investigadores pudieron encontrar a la perfección, seguida por Invisible Touch de Genesis y Hooked on a Feeling de BJ Thomas. I Want You Back de The Jackson 5, There She Goes de The La, When It's Love de Van Halen y Red Red Wine de UB40 también obtuvieron una puntuación alta.

'Ob-La-Di, Ob-La-Da' - The Beatles

A pesar de lo que la ciencia tiene que decir, John Lennon menospreciaba la canción escrita por Paul McCartney, y llegó a decir de ella que era "mierda de música de abuelita".

Según The Times, Vincent Cheung, un estudiante de doctorado en el instituto, dijo : "Es fascinante que los humanos obtengan placer de una pieza musical simplemente por cómo se ordenan los sonidos con el tiempo. Las canciones que encontramos agradables logran un buen equilibrio entre nosotros sabiendo lo que sucederá después y sorprendiéndonos con algo que no esperábamos".