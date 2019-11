Alaska y Dinarama, A Quién Le Importa

La movida madrileña, movimiento contracultural surgido en la capital en la época de la transición, y de la que surgieron nombres como Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, y, por supuesto, Alaska. Su canción es una oda a la libertad en todas sus facetas, pero sobre todo se refiere a la libertad a la hora de ser uno mismo, romper las normas a pesar de las críticas y vestir de cualquier manera, a pesar de las miradas curiosas.

LOS MOMENTAZOS MÁS FASHION DE LA HISTORIA DEL VIDEOCLIP (VERSIÓN MADE IN SPAIN)

Tino Casal, Eloise

Conocido como el artista del exceso o incluso llamado por algunos el David Bowie español, Tino Casal rompió los roles de género ya en la década de los 70 y los 80. Tanto fue su legado, que en 2016 el Museo del Traje rindió tributo a su vida y su universo estético en el 25 aniversario de su fallecimiento. Los broches, las chupas de cuero, las tachuelas, los sombreros o los pendientes nunca faltaban en sus actuaciones. Un estilo propio que siempre defendió a capa y espada, como es en el caso de su actuación televisiva de Eloise, canción que Operación Triunfo recuperó con Agoney y para las generaciones millenial y zeta que no habían oído hablar nunca del gran Tino Casal.

Mecano, Maquillaje

Mecano es otro símbolo de la movida madrileña y los looks ochenteros que se marcaban Ana Torroja, Nacho y José María Cano fueron y siguen siendo fuente de inspiración para muchos. Esta canción representa a la perfección la importancia de la moda en una época muy, pero que muy barroca estéticamente hablando. Pelos cardados, sombras de colores brillantes, cuero, perlas, hombreras... Para ellos y muchos otros, más era más.

Azúcar Moreno, Bandido

Aunque no se trata de un videoclip per se, este vídeo se convirtió en historia de la música nacional por muchas razones. Uno, por el fallo técnico de sonido más mediático y recordado hasta ahora. Dos, por los vestidazos a lo Versace que se marcaron Toñi y Encarna Salazar.

Marta Sánchez, Desesperada

Nuestra particular ambición rubia marcó algunas de las tendencias de los años 90. Desde su debut en 1986, se convirtió en un referente de la moda nacional que conjugaba el estilo de la casa de Gianni Versace con el estilo sexy creado al otro lado del charco por Madonna. Su melena corta de rubio intenso, sus cejas definidas y sus minivestidos

UPA Dance, Sámbame

¿Qué serían de los 2000 en España sin los calentadores de Beatriz Luengo? Nada. Sus protagonistas nos dictaron los designios de la moda durante unos breves, pero qué años. Deportivas con plataforma, toreras y camisetas de las Supernenas para ellas y camisas abiertas y cuello subido a lo "tito Rober" para ellos.

Enrique Iglesias, Hero

Era el quinto álbum del artista español y el segundo en inglés. El videoclip coprotagonizado por nuestra cazafantasmas favorita, Jennifer Love Hewitt, era sencillo pero engloba tres tendencias básicas de la moda masculina del momento: la perilla, las gafas grandes con lentes de color —como Brad Pitt en El club de la lucha— y el gorro de lana en verano, cosa que nunca entenderemos. Un complemento que el joven Iglesias pronto sustituyó por su inseparable gorra.

Chenoa, Cuando tú vas

2002. Había pasado un año desde la sensación televisiva del talent Operación Triunfo, y sus fans esperaban ansiosos los singles de sus favoritos. Chenoa no defraudó con Cuando tú vas y su impacto no fue sólo musical, sino también a nivel de estilo. ¿Su gran legado? El corte de bob y el choker, por supuesto.

María Isabel, Antes muerta que sencilla

La ganadora de Eurojunior definió a la perfección la relación de esclavitud que a veces tenemos con la moda. "Y es la verdad porque somos así. Nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir". Con solo 9 años se convirtió en una trendsetter de pies a cabeza.

Miguel y Bimba Bosé, Como un lobo

Esta canción se convirtió en el himno del tándem inseparable formado por tía y sobrino. Familia, amigos y confidentes. Miguel Bosé recuperó este tema de 1987 para su sobrina Bimba en su álbum titulado Papito, donde recordaba sus mayores éxitos de la pasada década. Pero, ¿por qué este vídeo es un momento fashion de la historia musical de España? Muy fácil. Por Bimba, una de las modelos más icónicas y musa del diseñador David Delfín, cuyos vestidos bicolores aparecen en el videoclip y representan sutilmente temas como la fluidez de género.

Rosalía, Aute cuture

En su momento ya desgranamos lo que se escondía tras este éxito de la cantante catalana, pero no podíamos dejar de mencionar su videoclip como uno de los momentos fashion de este año. El propio nombre de la canción —Aute Cuture, que en realidad sería haute couture, "alta costura" en francés— hace referencia al mundo de la moda; sino también la letra con frases como "Tacones, lunares para matar; bájale. Los flecos, las trenzas para matar; bájale. Eyeliner, leopardo para matar, bájale. ¡Madre mía, Rosalía, bájale!" o "Todas las niñas tenemos tumbao, aute cuture todo regalao". Aunque lo que más llama la atención de su apuesta audiovisual es, evidentemente, la manicura. La tendencia de las uñas esculpidas se ha convertido en un hecho este 2019, y el vídeo musical de Rosalía nos lo recordará siempre.

Rosalía, Malamente

Todos recordaremos la primavera en la que se publicó el primer capítulo de El mar querer, un poderoso videoclip que nos marcó a todos y que puso el nombre de Rosalía en el panteón de la música. No obstante, puede que los cinco looks que luce en Malamente sean la mar de sencillos, en comparación con otros vídeos, pero es una síntesis de la moda actual y la hegemonía del streetwear, del chándal y de los oros en este año que pronto llegará a su fin. Hasta ella misma admite en su último single, A palé, su influencia en lo que a moda se refiere: "To' lo que me invento me lo trillan (me lo trillan) Chándal, oro, sellos (sellos, sellos) y mantilla".