Así será la primera peli animada de Scooby-Doo

La primera aventura cinematográfica animada de Scooby-Doo para la gran pantalla es la desconocida historia sobre los orígenes de Scooby-Doo y el mayor misterio en la carrera de Mystery Inc.

La serie Scooby-Doo: Where Are You fue creada por Hanna-Barbera y apareció en pantalla por primera vez en 1969. Con el paso del tiempo, el dibujo animado pasó de generación en generación con mismo éxito que en sus orígenes.

¡Scooby! nos cuenta como se conocieron los amigos Scooby y Shaggy y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y Daphne para formar la famosa agencia de detectives Mystery Inc.

Ahora, con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla se enfrentan al misterio más gigantesco y complicado de sus carreras: un complot para que el perro fantasma Cerbero campe a sus anchas por el mundo. Mientras corren a toda prisa para detener esta apocalipsis mundial, la pandilla descubre que Scooby tiene un legado secreto y un destino épico mayor de lo que nadie imaginaba.

¡Scooby! está protagonizada por Kiersey Clemons (Malditos vecinos 2) como Dee Dee; Zac Efron (El gran Showman) como Fred; Will Forte (Súper empollonas) como Shabby, el mejor amigo de Scooby-Doo; Jason Isaacs (Harry Potter) como el infame Dick Dastardly; Ken Jeong (Resacón en Las Vegas) como Dynomutt; Tracy Morgan (¿En qué piensan los hombres?) como el Capitán Cavernícola; Gina Rodríguez (Jane the Virgin) como Velma; Amanda Seyfried (Mamma Mia!) como Daphne; Mark Wahlberg (Infiltrados) como Blue Falcon; y Frank Welker (Transformers) como Scooby-Doo.

Como habéis podido comprobar en el reparto son varios los personajes del universo Hanna Barbera que aparecerán en esta primera película de animación de Scooby Dooby Doo.

Cartel oficial de ¡Scooby! / Warner Bros Pictures España /

El largometraje está dirigido por Tony Cervone, nominado al premio Annie por Space Jam y nominado dos veces al Emmy por su trabajo en Duck Dodgers.

¡Scooby! recoge el testigo de las dos películas con actores reales que se basaron en el universo de Hanna Barbera que se estrenaron en 2002 y 2004 respectivamente.

El estreno de esta cinta de Warner Pictures tendrá lugar el 19 de junio de 2020.