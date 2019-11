Todo lo que se sabe acerca de la conexión de Loki con Doctor Strange 2

El multiverso que rodea a Marvel ha generado millones de seguidores alrededor del mundo. Cada una de las películas de sus superhéroes contienen conexiones internas con otras historias de la saga que solo aquellos fieles fans consiguen descifrar.

Tras el final de la era de Iron Man con la película de Endgame, muchos se preguntaron qué iba a ser de estos superhéroes en el futuro, pero pronto encontraron la respuesta.

La llegada de Disney+, el servicio en streaming de la factoría de Walt Disney, dará vida a centenas de producciones en formato de serie y de película que continuará enganchando a estos millones de seguidores. Marvel, que está bajo la titularidad de Disney, también ofrecerá nuevos contenidos.

Entre ellos se encuentra la serie de Loki, el hermano travieso de Thor que siempre consigue hacerse con la suya. (ALERTA SPOILER). De hecho, hemos de recordar que en esta última película de Los Vengadores, viajan en el tiempo y Loki, a quien todos dábamos por muerto, consigue desaparecer con el teseracto, sembrando la duda entre los espectadores.

Pues sí. Loki sigue vivo y coleando. Ha sido Kevin Feige, CEO de Marvel Studios y Director Creativo de Marvel, quien lo ha confesado en una entrevista con Bloomberg. Bueno, no de manera literal, pero sí ha asegurado que el hermano de Thor y su serie estarán conectados con la nueva película de Doctor Strange in The Multiverse of Madness, que también verá la luz en un futuro próximo. "No estoy seguro de haberlo hablado, pero están conectados", señaló.

Esto ha llegado a oídos de los seguidores de la saga, quienes no han tardado en revolucionar las redes sociales y crear todo tipo de teorías al respecto, pues Feige no desveló ningún otro dato.

Este multiverso conectado se ha convertido en uno de los mayores atractivos de la historia de esta saga, cuyo origen se encuentra en los cómics. De hecho, Feige también ha confesado en la misma entrevista que la serie de WandaVision también estará relacionada con la nueva producción de Doctor Strange. Dos contenidos que verán la luz en 2021.

Como mencionamos en líneas anteriores, aún se desconocen más detalles acerca de este nuevo proyecto de Marvel, por lo que solo nos queda crear nuestras propias conjeturas. Tendremos que esperar hasta 2020 para disfrutar de este servicio en streaming en España, aunque Estados Unidos ya puede hacerlo.