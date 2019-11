Lady Gaga no recuerda ‘ARTPOP’ y ya podéis imaginar la reacción de sus fans

Lady Gaga es una de las divas pop más reconocidas del siglo XXI por eso cada cosa que hace, dice o piensa se convierte en noticia. ¿Lo último? Pues escribir en Twitter que "no se acuerda de ARTPOP", el tercer disco de su carrera y que el pasado 6 de noviembre cumplió seis añitos.

De hecho, son muchos y muchas little monster los que piensan que estas declaraciones es una forma de Gaga de trollear a sus fans. Acordaos que hace solo unas semanas, tuiteó que su próximo álbum se va a llamar Adele (cosa que dudamos bastante).

¿Y qué ha pasado? Pues que Twitter ha ardido y muchos de sus seguidores le han echado en cara a la diva que diga eso sobre su propio trabajo. "Gaga, no me tatué 'ARTPOP' para esto" o "Gaga diciendo que no se acuerda de ARTPOP cuando es su mejor disco", son solo dos de los cientos de comentarios que ha desencadenado este tuit.

Cuando Lady Gaga grabó ARTPOP se encontraba en una crisis musical, debatiéndose entre ser una artista más seria (después grabó un disco de jazz) y una estrella pop. De hecho, fue la época más loca de la cantante. La veíamos en los aeropuertos marcándose performance o llegando a lugares con vestidos voladores, ¡era una locura!

Pues bien, parece que ahora ya no recuerda algunos de los éxitos de aquel disco de 2013 como Venus o Applause. ¿Significa esto que ya nunca volverá a cantar las canciones de este disco en sus directos? Esperemos que no.