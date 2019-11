Gwen Stefani tiene un mensaje para Nick Jonas

Desde que hace unas semanas se conoció la noticia del fichaje de Nick Jonas en The Voice de Estados Unidos, sus seguidores cuentan los días para ver a su artista favorito en pantalla. El cantante llega para sustituir a Gwen Stefani, la que fue coach en la pasada temporada.

Ha sido precisamente la artista la que ha ocupado las portadas de diversos medios de comunicación en las últimas horas, y todo después de lanzar un mensaje claro y contundente al intérprete de Sucker.

"Prepárate para inspirarte. Nunca imaginé que yo me inspiraría también", señala Stefani, según las palabras recogidas por Entertainment Tonight y concergoer. "Te inspirará a hacer más", añade. Pero eso no es todo.

Gwen ha asegurado que no intervino en el fichaje de Nick para este conocido talent show. "Si lo hubiese hecho, Nick Jonas no estaría en The Voice. Estaría Gwen Stefani", añade. ¡Dardo de sinceridad!

El intérprete de Only Human se unirá al elenco de coaches formado por Blake Shelton, John Legend y Kelly Clarkson en la próxima temporada de The Voice. "Nos impresionó mucho su musicalidad innata, aptitud innata y pasión... y sabemos que encajará muy bien como coach de The Voice", declaró Mederith Ahr, jefa de programación de NBC Entertainment.

Fuentes aseguran que el abandono de Gwen se debe a la natural rotación que siguen los coaches en el programa, por lo que la artista tiene programada su vuelta a Las Vegas para rematar las fechas de su residencia en febrero y mayo de 2020.

Nick coge el testigo de la artista y de Adam Levine, entre otros, para convertirse en el nuevo cantante coach del exitoso talent show en la próxima primavera. Y tú, ¿también estás contando los días?