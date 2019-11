Camila Cabello desvela la portada de ‘Romance’, su nuevo álbum

¡Extra, extra! ¡Camila Cabello está de vuelta! Hace unas semanas, la artista anunciaba que su segundo álbum de estudio Romance estaba más que finiquitado, sembrando el nerviosismo entre sus seguidores. Aunque ya ha ido aumentando nuestras expectativas en pequeñas dosis con los temas que ha ido lanzamiento durante este tiempo.

Pero había una pregunta que rondaba por la cabeza de todos sus seguidores: ¿Cuándo podremos escuchar lo nuevo de Cabello? ¡Nuestra protagonista trae la respuesta!

Será el próximo 6 de diciembre cuando escuchemos este nuevo repertorio musical formado por 14 temas de los cuales cinco ya hemos podido escuchar: Shameless, Señorita, Liar, Easy y Cry For Me.

Y para más inri, la de Cuba ha compartido la que será la portada que pondrá imagen a Romance. En ella, Camila aparece sentada en lo que parece la mitad de una fiesta con un espectacular vestido rojo. A juzgar por el ambiente, parece que el desfase y la libertad son los protagonistas de la escena. Eso sí, todo en una escenografía de lo más romántica y artística, o al menos es lo que las esculturas y los cuadros representan. ¿Serán estos elementos parte del nuevo repertorio musical de la cantante?

Tendremos que esperar para saberlo, aunque no demasiado, pues la fecha de lanzamiento ha pillado por sorpresa a sus millones de seguidores, quienes, desesperanzados, estaban convencidos de que Romance vería la luz en 2020. ¡La esperanza es lo último que se pierde!

La publicación de esta portada ha llegado a través de sus redes sociales, donde la artista además ha compartido un texto de lo más emotivo. "Quería que este álbum sonase como lo que se siente al enamorarse, una cosa imposible de hacer pero puedo decir que di todo lo que tenía. Nunca he vivido tanto como lo he hecho escribiendo este disco. Fue desastroso y precioso, inolvidable y a veces tan doloroso que me gustaría olvidarlo. [...] Espero que os guste tanto como me gustó vivirlo", son algunas de las palabras que ha hecho públicas.

Un álbum que llega para dar comienzo a una nueva era de la que ya pudimos conocer algunos detalles en septiembre cuando compartió las siguientes preguntas: "¿Qué sé yo del amor? ¿A dónde va el amor cuando se acaba? ¿Por qué se muere? ¿Lo aniquilas de un golpe violento?". Y es que el amor no faltará precisamente, pues ya aseguró que algunas de sus canciones hablará de Shawn Mendes.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Camila?