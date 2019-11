Becky G, en LOS40 Music Awards: “Encontré mi mensaje como mujer en esta industria”

Becky G es una de las estrellas pop del momento. Desde que dejó al mundo entero sin palabras con el estreno de Mayores, uno de los grandes hits de 2017, no ha parado de estar en el ojo de mira de la industria musical. ¡Y no nos extraña! Tema que lanza, tema que se convierte en un hit.

Además, el pasado mes de octubre lanzó su primer álbum: Mala Santa. ¿El resultado? Que se ha colado en las primeras posiciones de ventas mundiales.

El pasado 8 de noviembre, Becky G se convirtió en una de las protagonistas de la noche de LOS40 Music Awards, dejando anonadado al público con su actuación en el WiZink Center. Pero antes de subirse al escenario, la artista de 22 años pasó por la alfombra roja. Allí, coincidió con nuestros presentadores Cristina Regatero y David Álvarez que le preguntaron sobre su nuevo disco y cómo se siente:

“Ha sido una locura, he esperado muchos años para tener mi propio disco y de poder hacerlo en español, que no es mi primer idioma. Me da mucho orgullo, como latina de corazón y de sangre, que mis abuelitos se sientan orgullosos. Hay que demostrar que nuestra cultura sigue adelante con las próximas generaciones”.

Las letras de Becky G siempre han dado que hablar. La joven abrió un debate sobre por qué los hombres pueden hablar de sexo en sus canciones y las mujeres no gracias a su tema Mayores. De este modo, Álvarez le preguntó si aún queda alguna barrera por romper en este sentido: “Yo creo que al principio sí, porque muchos se quedaron en shok. Creo que ahora que he crecido, encontré mi mensaje como mujer en esta industria”.

