Becky G - Mala Santa [2019]

¿Alguna vez has dudado entre comportarte como un ángel o vender tu alma al demonio? Así se siente Becky G, y así nos lo expone en su nuevo tema y videoclip: Mala Santa.

La artista ha dejado claro que ella ni es mala, ni es santa. Vamos, que, como suele decirse, "las mata callando". O eso es lo que dice su nuevo tema, que llega con unos ritmos latinos característicos de la música con la que lleva deleitándonos en los últimos años.

De su videoclip, dirigido por Daniel Duran y Pedro Araujo, lo que más destaca es que muestra una sola imagen protagonizada por Becky G moviéndose al ritmo del tema. Y hemos de decir que no lo hace nada mal. Aunque no es la primera vez que nos muestra su talento en el baile, pues ya lo hizo al ritmo de Chicken Noodle Soup junto a J-Hope (BTS).

Pero eso no es todo. Mientras la artista se mueve de manera sensual frente a la cámara, el color de las imágenes va cambiando. De rojo, que hace referencia al infierno, al blanco, simulando el cielo. Además, también varían los modelitos que luce en sintonía a los colores de su fondo.

Si ya la pudimos ver triunfar con temas como Mayores o Cuando Te Besé, entre otros, prepárate porque Mala Santa llega para superarlos a todos. Se trata del primer single de su álbum debut, que verá la luz el próximo 17 de octubre, y del que ya hemos podido conocer su repertorio de canciones. Paulo Londra, Bad Bunny, Anuel AA y Natti Natasha, entre otros, serán los que acompañen a la cantante en este primer gran proyecto musical.

Como era de esperar, este primer avance del tema no ha tardado en revolucionar las redes sociales. De hecho, su videoclip ha superado las 420.000 reproducciones en tan solo unas horas de vida, y no es ninguna casualidad. No, no lo es. Becky G vuelve pisando fuerte y con el objetivo de sentenciarse como una de las mujeres del reggaetón de referencia a nivel internacional.

Su talento no pasa desapercibido para LOS40. Es por ello por lo que la artista pisará el escenario de LOS40 Music Awards el próximo 8 de noviembre, compartiendo cartel con artistas de la talla de Rosalía, Jonas Brothers y Nicky Jam, entre otros. ¿Interpretará alguno de sus nuevos temas? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Por si acaso, ve aprendiéndote la letra de Mala Santa y no olvides escuchar su álbum completo el próximo 17 de octubre.