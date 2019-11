Pablo Alborán y Ava Max pueden entrar juntos en la lista este sábado

Ha sido uno de los lanzamientos más rimbombantes de los últimos días, y como es lógico tenía que ser candidato a entrar en la lista de LOS40: se trata de Tabú, el tema que ha reunido a dos artistas aparentemente antagónicos como Pablo Alborán y Ava Max. Dos estilos completamente diferentes de entender la música que se unen precisamente para elaborar una canción sorprendente, que tiene un poco de ambos.

Tabú se presentó la semana pasada en un acto en pleno centro de Madrid, y Pablo Alborán y Ava Max la interpretaron por primera vez en directo en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards, el pasado día 8 de noviembre (donde, por cierto, Ava Max ganó el premio a la Mejor Canción del Año por Sweet but psycho). Se da la circunstancia adicional de que Amanda tiene otro tema en lista actualmente, So am I, que de hecho está en los primeros puestos y es uno de los favoritos para llegar al número uno este próximo sábado. Veremos si la de Wisconsin da la campanada y nos deja a todos con la boca abierta con un doblete. De momento, para que Pablo y ella inserten Tabú en la lista debes apoyarles con el HT #MiVoto40.

¡Mucha suerte!