Jonas Brothers, Ava Max y Leiva compiten este sábado por el Nº1

Este sábado, Tony Aguilar —que ha participado en la ceremonia de los Premios Ondas este jueves— realizará el programa desde los estudios de LOS40 en Barcelona; será lo único que cambie del show líder del fin de semana, porque el resto de ingredientes serán los de siempre: buena música, mejor radio, entretenimiento, buen humor y emoción por el número uno. Un número uno que a día de hoy está en poder de Leiva con Superpoderes, pero que podría cambiar de manos.

Entre los aspirantes al liderato están Nicky Jam y Sech (#2), que ya llegaron a lo más alto y podrían recuperar el trono, y Ava Max (#3), recientemente galardonada en LOS40 Music Awards con el premio a Canción Internacional del Año por Sweet but psycho. Aquel tema ya fue número uno y ahora puede conseguirlo con So am I.

Pero es que la de Wisconsin puede hacer doblete, puesto que parte como candidata con otro tema, Tabú, a dúo con el malagueño Pablo Alborán. Una colaboración tan sorprendente como exquisita, que ambos interpretaron por primera vez en directo en la entrega de LOS40 Music Awards. Para darles paso a la lista debes apoyarlos con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Pero volviendo a los favoritos para el próximo número uno, tampoco podemos olvidarnos de dos canciones que están entre las 10 primeras y aún no se han colgado la medalla de oro. Son Only human, de Jonas Brothers (#6), y Beautiful people, de Ed Sheeran con Khalid (#7).

La cita es a las 10 (9 en Canarias) en tu dial de LOS40, por streaming de vídeo o en redes sociales. Esperamos que nos acompañes.