Así suena Everything I wanted, el homenaje de Billie Eilish a su hermano

Después de su éxitoso álbu de debut When we all fall asleep, where do we go?, ganador de LOS40 Music Awards 2019 a Mejor Álbum Internacional, los seguidores de Billie Eilish estaban esperando con verdadera ansia noticias sobre una continuación. Y la solista les ha complacido estrenando una nueva canción: Everything I wanted.

El tema ha superado las expectativas de sus fieles y en sus primeras ocho horas desde su estreno roza los 2,5 millones de reproducciones. La canción ha sido compuesta a dúo entre la propia Billie Eilish y su hermano Finneas en el estudio que tienen en su casa en Highald Park (California, Estados Unidos).

Everything I wanted se ha convertido en un homenaje entre ambos Eilish que con su talento y su trabajo han conseguido conquistar las listas de ventas de todo el mundo: "Esta es la canción que tanto mi hermano como yo nos escribiríamos el uno al otro. No importa lo que pase, siempre hemos estado y estaremos ahí para hacernos mejor".

Con la mirada puesta en el arranque de su gira mundial en marzo de 2020, Billie y Finneas Eilish no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar su unión que les ha catapultado al éxito: ""I had a dream/ I got everything I wanted/ But when I wake up, I see/ You with me/ And you say, 'As long as I'm here/ No one can hurt you" ("Tuve un sueño / Yo tenía todo lo que quería / Pero cuando despierto veo / a ti junto a mi / y me dices: 'Mientras yo esté aquí / Nadie podrá herirte'").

Esta es la primera de las dos canciones inéditas que la solista anunció a través de las redes sociales que estrenaría en las próximas fechas. La intérprete estadounidense también confirmó que grabaría el videoclip para la canción Xanny.

Ahora queda por descubrir si la segunda es su esperada colaboración con Rosalía de la que dejó algunos detalles hace unos días.

Sus fans de España pueden estar de enhorabuena, porque la estadounidense volverá a nuestro país como cabeza de cartel del Mad Cool 2020 que se celebrará entre los días 8 y 11 de julio.