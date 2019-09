5 cosas que (probablemente) te sorprendan de Billie Eilish

Podríamos considerar a Billie Eilish como el paradigma de artista que ha conseguido conquistar el éxito a una tempranísima edad. El talento natural que desborda esta solista la ha hecho merecedora de un reconocimiento mundial pocas veces visto en todo el planeta.

Normalmente a estos jovencísimos artistas que irrumpen en el estrellato les acompaña en paralelo un movimiento de odio / envidia / malos augurios que presagian, más pronto que tarde, su caída. Sin embargo con Billie Eilish todos esos malos sentimientos se han tornado en admiración y respecto ya que la solista ha demostrado que no existe un único camino hacia el éxito.

Billie Eilish es un claro ejemplo de que el alma de un artista importa, más allá de que su imagen sea más o menos adecuada al estereotipo impuesto por la sociedad. Su música, su estilo, los códigos visuales de sus vídeos... todo mezclado ha hecho de ella un símbolo para toda una generación de jóvenes que se sienten identificados.

Cuando leas estas 5 cosas sobre la vida personal de Billie Eilish probablemente tú también lo hagas.

Depresión y síndrome de Tourette

Billie Eilish confesó en Elle que había encontrado en la música "un lugar en el que me siento bien". Una especie de refugio con el que la solista combatió diversos capítulos de depresión y del síndrome de Tourette, una enfermedad neurológica que provoca varios tics físicos entre los que figuran decir exabruptos.

En 2018, Billie reconoció que llevaba combatiendo el síndrome durante toda su vida. A nivel de salud, Billie también sufrió una importante lesión en los huesos de la cadera que le impidió bailar durante algunos años.

Aprender en casa

Billie Eilish proviene de una familia de artistas. Su madre es la actriz Maggie Baird y su padre es el músico y guionista Patrick O'Connell. Tal vez porque lleven el talento en la sangre, su familia quiso darle a Billie una educación más centrada en el aspecto artístico que la que se ofrece en las escuelas públicas y/o privadas de todo el mundo.

Por ello sus padres decidieron que tanto Billie como su hermano Finneas tomara clases en su propia casa. Tal vez fruto de esta decisión, la primera composición de la solista la realizó con su hermano: Ocean Eyes (2015). Esta primera composición la hizo animada por su profesora de danza, que la empujó a crear una coreografía a partir de una canción inédita y propia.

Récord en UK

Billie Eilish nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles por lo que en el momento de publicación de este artículo tiene apenas 17 años. Dado su éxito y con esta edad tiene un récord en Reino Unido que será difícil de superar: es la artista más joven que ha conseguido el número 1 en las listas británicas de discos .

Cuando subió su primera canción a las redes tenía 14 años pero realmente su primer contacto con la música a nivel profesional se produjo a los 11 años. Con la misma edad con la que soñaba con Justin Bieber en su habitación llena de posters del canadiense.

Una chica de coro

Como decíamos, su primer contacto con la música fue a través del coro de niños de Los Ángeles que la enseñaron a trabajar con su voz: Durante una entrevista con Vogue confesó su pasión por la música: "El coro me ayudó y me enseñó la manera correcta de cantar y no cargarme mi voz por completo. Porque yo siempre estaba cantando, todo el tiempo. Cantaba tanto que mi familia me chistaba".

Además de trabajar con su voz, Billie Eilish comenzó a escribir y componer y como ella misma describió a Harper's Bazaar, su primera canción hablaba sobre zombies y estaba basada en su afición por una de sus series favoritas del momento: The Walking Dead. Años después ha cambiado a The Office.

Un estilo no sexualizado

Su forma de actuar, vestir y expresarse a través de la música la alejan de los clichés típicos del pop. De hecho, ese es uno de los objetivos de su estilo: ropa ancha, colorida, no identificativa de ningún sexo y que no permite la sexualización.

De hecho, en las últimas semanas Billie Eilish ha repetido en varias ocasiones que está harta de que medios e individuos anónimos critiquen su aspecto físico e incluso zonas de su cuerpo.