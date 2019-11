Liam Payne celebra los 4 años de uno de sus álbumes favoritos de One Direction

En 2015 Zayn Malik ya había abandonado One Direction y el resto de sus compañeros había decidido continuar con su proyecto en común y publicaban Made in the AM, su quinto y último álbum hasta el momento. Era todo un reto tras el sorprendente abandono de uno de sus miembros.

Los que se quedaron, decidieron seguir adelante y lanzaron este quinto trabajo que debutó en el nº1 de ventas en el Reino Unido y en el nº2 en Estados Unidos. Los fans del grupo seguían apostando por ellos sin saber que era el principio del fin.

Han pasado cuatro años desde aquel lanzamiento y Liam Payne ha querido tenerlo presente. “Felices 4 años del, honestamente, uno de mis álbumes favoritos de los que hicimos...”, confesaba. Lo que no sabemos es cómo se habrá tomado Zayn que haya dicho que uno de sus favoritos es, justo, el que suponía el nuevo camino del grupo sin él.

Después de declarar que era uno de sus álbumes favoritos, siguió bromeando con la portada y su papel en ella. “Después de 4 años finalmente he aprendido a mirar hacia la cámara no estando lejos de ella (lee la siguiente parte con la voz de Ryan Reynolds) ahhh sigues haciéndote el mini Liam con tu pequeño sombrero... Me pregunto en qué estabas pensando... ¿estabas viendo comida? ... ermmm quizás el pequeño estaba soñando despierto... o QUIZÁS!... era una forma de protestar porque el suelo no era muy cómodo y te dolía el culo… quién sabe😂”, bromeaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 13 Nov, 2019 a las 3:28 PST

Fue otro de los grandes éxitos de la banda. Y aunque muchos pudieran pensar que ese estatus del que disfrutaba el grupo, les convertía en personas completamente afortunadas sin motivos para poder quejarse de nada, todo lo contrario.

Las cosas no fueron nada fáciles. Liam Payne acaba de admitir, en una entrevista en Straight Talking de Anna Middleton, que “la fama es como tener una extraña crisis de mediana edad. Tengo la suerte de estar aquí todavía. Hubo un momento en el que ese nivel de soledad y personas que entran en ti cada día… casi me mata en un par de ocasiones”.

Una de esas personas que entró en su vida, es la madre de su hijo, Cheryl Cole. “Espero que esté bien, se lo merece. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad. He pensado mucho sobre ella rehaciendo su vida con otra persona. Encontraremos nuestra propia paz con ese tema, por ahora está todo bien”, apuntaba.

Liam Payne y Cheryl fueron pareja. / Karwai Tang/WireImage

Unidos de por vida por un hijo, parece que mantienen una buena relación. “Por mucho que no estemos juntos, ella es una de las personas más importantes, si no la persona más importante, en mi vida. Aunque no estamos juntos, Cheryl siempre está ahí para mí, ella entiende por lo que estoy pasando”, aseguraba.