Matchbox Twenty, Franz Ferdinand y más: bandas míticas que llevaron el rock a otro nivel (Vol. III)

Esta puede ser una selección eterna, pero tras un primer acercamiento a las mejores bandas de rock alternativas, hicimos este segundo y, como no hay dos sin tres, esta es la tercera entrega de bandas alternativas cuyas canciones siempre tendrán un hueco en nuestra mente/corazón.



RADIOHEAD. La banda de Oxford que lidera el idolatrado Thom Yorke, se llamaba en sus orígenes TNT. Su discografía es de las mejores valoradas por la crítica especializada, tras sus dos primeros discos, Pablo Honey y The Bends, llegó el que está considerado como uno de los mejores discos de la historia, OK COMPUTER, que les valió un Grammy, su participación en el Glastonbury y comparaciones con el Dark Side on the Moon, de Pink Floyd. Esto les permitió tirar de experimentación en sus siguientes trabajos, Kid A y Amnesiac. El siguiente álbum, Hail to the thief, provocó descontento en la banda, llegando Thom Yorke a publicar un orden de las canciones alternativo. Aunque falte cohesión está repleto de temazos. Cuatro años después, salió su disco In Rainbows, cuyo lanzamiento previo gratuíto por descarga le supuso problemas con EMI, que en "venganza" publicó un Best Of de la banda. En 2011 se lanzó su último disco hasta la fecha, The King Of Limbs, que tocaron íntegro en televisión y subieron a redes.

WHEATUS. Su mayor éxito fue este Teenage Dirtbag, que aparecía en la película de Mena Suvari Looser, y que versionaron One Direction hace unos años. A su vez, Wheatus versionaron el A little respect de Erasure.

QUEENS OF THE STONE AGE. La banda que formó en1997 Josh Homme (el hombre capaz de reclutar a Dave Grohl para tocar la batería después de Nirvana), dos años después de la disolución de Kyuss, su grupo anterior y para la que contó con la participación de sus ex-compañeros Nick Oliveri y Alfredo Hernández, logró un gran éxito con Rated R, gracias a su polémico single Feel Good Hit Of The Summer, cuyas letras se basan, únicamente, en siete drogas: nicotina, valium, vicodina, marihuana, éxtasis, alcohol y cocaína. En el Rock in Río de 2001, Oliveri fue arrestado por tocar en el escenario desnudo, sólo con su bajo cubriendo sus partes más íntimas. Un tiempo después, fue una de las bajas de la banda (precisamente por un incidente en nuestro país, cuando comenzó a tirar botellas al público de la sala barcelonesa Razzmataz) como lo fue también Mark Lanegan.

CREED. Uno de los temas más notables que nos dejó esta banda de Florida, con varias de sus letras centradas en el cristianismo, es My Sacrifice.

SMASHING PUMPKINS. Una de las bandas más representativas de los 90, se disolvió en el año 2.000. En 2005, Billy Corgan (que había probado suerte con otro proyecto al que bautizó como Zwan, en el que estaba también la argentina Paz Lenchantin, la actual bajista de los Pixies y que poseían un single rompedor llamado Honestly) proclamó a través de un anuncio en un periódico de Chicago la intención de volver a reunir a The Smashing Pumpkins. Dos años después, así fue y se anunció la publicación de Zeitgeist. Su tercer disco Mellon Collie and the Infinite Sadness, con temas como Bullet with Butterfly Wings, 1979, o Tonight, Tonight supuso un hito para toda una generación.

CRAZY TOWN. Hace poco recibimos la noticia de que la furgoneta en la que viajaban sus miembros chocaba contra un alce. Del mismo Hollywood, se hicieron mundialmente conocidos por su éxito Butterfly, un guilty pleasure para muchos que ahora rozan la cuarentena.

Matchbox Twenty, Franz Ferdinand y más:

LIMP BIZKIT. Nu metal fusionado con rap es lo que encontramos en esta banda formada en Jacksonville, Florida. Su nombre padece muchas leyendas, siendo la más extendida la que cuenta que se debe a un juego de masturbación teenager donde el (extraño) objetivo es eyacular lo más rápido posible sobre la galleta, porque el último en hacerlo debía comérsela. Fred Durst, su vocalista, también ha dirigido pelis. La última ha sido The Fanatic, la historia de un acosador de una estrella de Hollywood, protagonizada por John Travolta. En la segunda parte de Misión Imposible, Limp Bizkit eran los encargados del tema principal, reinterpretando en su estilo el original de Lalo Schifrin.

MATCHBOX TWENTY. Rob Thomas es la más que familiar voz que acompaña a Santana en el archiconocido Smooth, y líder de esta banda imprescindible en el siglo pasado.

FRANZ FERDINAND. Formados en Glasgow, la banda de Alex Kapranos toma su nombre del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando (Franz Ferdinand en alemán), y sólo Paul Thomson nació en Escocia. Su éxito empezó con el segundo single de su álbum homónino, Take me out.

ARCTIC MONKEYS. Comenzaron a ser conocidos a través de demos hechas por fans y distribuídas por Internet. Hoy en día, están considerados como una de las mejores bandas de la década, a pesar de recibir algunas críticas por su cambio de sonido en cada disco que se va publicando.

