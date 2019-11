Danny Avila pone ritmo EDM a noviembre con ‘Chase The Sun’

¿Lo echabas de menos? ¡Danny Avila está de vuelta! Aunque no hace mucho pudimos escuchar su hit Hard 2 Love, el DJ nos ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo tema de EDM que ya opta a convertirse en tu nuevo vicio: Chase The Sun.

En él, el marbellí nos deleita con estos ritmos a los que ya nos tiene acostumbrados. Aunque, a diferencia de su anterior tema, este es mucho más cañero, por lo que podría convertirse en uno de los más demandados en las discotecas.

Chase The Sun se une a la amplia carrera de Avila, que comenzó en una discoteca de Marbella allá por 2010, y que ahora le ha colocado en el puesto 41 del popular raking de DJ Mag. Una lista que incluye a los mejores DJs del mundo, y que actualmente está liderada por Dimitri Vegas & Like Mike.

Entre los himnos que nos ha regalado nuestro protagonista a lo largo de su carrera, destacamos End Of The Night y Too Good To Be True, algunos de sus temas más escuchados. Unas canciones que además ha llevado a escenarios de grandes festivales como Ultra Music Festival y Coachella.

La música de Danny ha traspasado fronteras, llegando a rincones hasta entonces inalcanzables. No es de extrañar que talentos como Martin Garrix y The Chainsmokers hayan querido trabajar con él.

Después de la publicación de Chase The Sun, solo nos apetece dar la bienvenida con su música. ¡Dale al play!