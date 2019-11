Mira un avance exclusivo de 'Last Christmas', la película con música inédita de George Michael

Ya huele a Navidad en las calles. Las primeras luces se han encendido en las ciudades, los escaparates de las tiendas están decorados y comienzan a sonar los primeros villancicos en todas partes. Y ya podemos saber más sobre la comedia romántica de estas Navidades, Last Christmas, que se estrenará el próximo 29 de noviembre en cines.

Tenemos mucha suerte al poder incluir canciones de George Michael en la película", afirma Emilia Clarke, la protagonista principal. Como dice henry Golding, otro de los actores que participan en ella, sabes que se acerca la Navidad cuando comienzas a escuchar Last Christmas en centros comerciales, restaurantes o en el aeropuerto.

La también actriz Emma Thomson, que ha participado en el guion de la película, asegura que le pidieron que escribiera una película en torno a la popular canción del artista. Antes de que falleciera, habló con él sobre el proyecto y lo que más le gustó fue que incluyera elementos de conciencia social. "Es una enorme suerte y un privilegio que Gerge Michael esté presente", cuenta emocionada.

Paul Feig, el director del film, no solo quiso incluir elementos de la vida de Michael, sino también su música, tan asociada a estas fechas tan señaladas. "Los fans de George Michael podrán experimentar su música de un modo completamente nuevo, y eso añade una nueva capa a la película", asegura.

LAST CHRISTMAS - Tráiler Oficial

Una película con la música de George Michael

La banda sonora de la película festiva contará con tres canciones de Wham!, incluyendo Last Christmas y Everything She wants, junto con 12 de las canciones de Michael en solitario.

La comedia romántica está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Emilia Clarke, que se pone en la piel de una mujer con una vida algo desastrada que tiene que aceptar el trabajo de Santa Claus en un centro comercial. Ahí conocerá a Tom y todo cambiará.

La cinta está escrita por Emma Thompson y cuenta con el beneplácito de los herederos de George Michael, tristemente fallecido en 2016 a los 53 años de edad. Los herederos han trabajado después de su muerte y se han involucrado en un proyecto.