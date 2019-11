Risto Mejide confunde a Laura Escanes con otra mujer y ella reacciona

Desde que Laura Escanes se ha convertido en mamá no deja de compartir anécdotas de lo más surrealistas de esta nueva etapa. Todavía recordamos el disgusto que se llevó cuando una mujer besó a su hija Roma cuando le hizo fotografías para el pasaporte.

Ahora, el protagonista de su nueva anécdota ha sido su marido, Risto Mejide. Por lo que ella cuenta, Risto le envió una foto de una mujer en la cama de un hospital el día del parto. La foto de una mujer que él pensaba que era la suya pero que, en realidad, era una desconocida.

“Gracias @perviykik por esta foto maravillosa... En la que no salgo yo y mi marido se pensaba que era yo. Se la ha enviado una seguidora y ha dudado de si hicimos fotos durante el parto", escribía Escanes en sus stories.

Está claro que el despiste de Risto ha sido de campeonato porque si ni tu marido te reconoce, es para empezar a tener la mosca detrás de la oreja.

“Mi señor marido no me reconoce. ¿Vosotros me reconocéis?”, acababa preguntando la influencer. Lo cierto es que el parecido es asombroso, desde luego, si algún día necesita una doble, ya tiene candidata.

La imagen forma parte de un proyecto fotográfico que retrata nacimientos de bebés en un hospital de Moscú. Sin duda, son muchos los que han destacado el gran parecido que hay entre ambas.

Lo cierto es que Laura suele tomarse este tipo de anécdotas con bastante sentido del humor. Ella sigue feliz viendo crecer día a día a su pequeña que se ha convertido en la gran protagonista de su vida y de sus redes.

Risto, sin embargo, dedica estas plataformas, sobre todo, para sus proyectos profesionales, ahora con su doble presencia televisiva en Todo es mentira y Got Talent. La última fotografía que compartió de su mujer y su hija es del 2 de noviembre para felicitar su primer mes de vida.