Pablo Alborán lanza un mensaje motivacional tras recordar un momento de hace 10 años

Pablo Alborán lo está petando con Tabú, su nuevo single junto a Ava Max que ha sorprendido a todo el mundo y que ya acumula más de 11 millones de visualizaciones. Un estatus muy diferente al que tenía el malagueño hace una década.

Se ha puesto nostálgico recordando el futuro y le ha servido para lanzar un mensaje motivacional: “No dejéis jamás de soñar, ni de mirar al cielo. Era el verano del 2009. Luna llena. En el solar de un amigo que me contrató para cantar en su fiesta. El soporte del micrófono era una antorcha y un palo de bambú atados con cinta aislante. Lo que fuera por que escucharan mis letras”.

Está claro que aquella situación ha quedado muy atrás y ahora, tan sólo 10 años después, Pablo Alborán es uno de los artistas más reconocidos a nivel no sólo español sino internacional. Él lo tiene claro y nos da un consejo: “No dejéis de luchar por vuestro futuro, no dejéis pasar ni una sola oportunidad por extraña o pequeña que parezca. No dejéis jamás de soñar, ni de mirar al cielo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 Nov, 2019 a las 8:08 PST

Él no lo hizo. No cejó en su empeño de hacer llegar su música a todo el mundo. Finalmente lo consiguió y ahora cuenta con el respaldo de multitud de amigos que han aplaudido sus palabras.

Efecto pasillo: Grande! Ejemplo e inspiración para todos los que soñamos! Un abrazo amigo ❤️

Vanesa Martín: La vida a veces se parece a lo que una vez soñamos ❤.

India Martínez: Y seguiremos soñando y luchar por esos bonitos sueños... abrazo fuerte!!!

Brisa Fenoy: Flipas ✊ nunca.

Chambao: Te quiero.

Ricky Martin: Así es. ☀️☀️☀️.

Lucas Vidal: Que bonito y que ejemplo a seguir❤️❤️❤️.

Nuria Fergó: Así es! Doy fé de que los sueños se cumplen y aún así..sigo soñando.👏👏👏

Fredi Leis: Ya brillaba la luna en 2009 y cada día más llena si cabe. Grande!

Diana Navarro: Como pasa el tiempo...Ahora nuestros sueños son mejores! Disfruta! 😍😍🌹🌹💚💚