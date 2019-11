Ahora ya sabemos por qué Jorge Fernández (La ruleta de la suerte) no se tiñe las canas

La ruleta de la suerte es uno de esos concursos que llevan instalados en nuestra televisión toda la vida. Los más jóvenes le ponen sólo la cara de Jorge Fernández, más que nada porque es el que lleva 13 años al frente.

Pero hubo otros presentadores antes: Andoñi Ferreño, Belén Rueda, Mayra Gómez Kemp, Irma Soriano, Fernando Esteso… Todos ellos, en algún momento de su historia ayudaron a desvelar paneles.

Jorge todavía recuerda cuando una vez dijo en una entrevista que su referente había sido Fernando Esteso. “Sí, lo presentó y una vez dije de coña, en una entrevista, que él había sido mi referente para presentar La ruleta y salió en el titular… Lo dije en broma”, explicaba en una entrevista con 20 minutos.

El programa no ha perdido ni un ápice de interés en todos estos años. De hecho, ha sucedido más bien todo lo contrario. Ahora, lleva 24 meses siendo líder en su franja horaria. “Hay presentadores que dicen que no la miran, pero yo no lo entiendo, porque vivimos de eso, es nuestra nota”, admite Jorge sobre el interés que tiene cada mañana en ver la audiencia del día anterior.

Lejos queda aquel 1999 en el que Jorge fue Míster España. Reconoce que no guarda la banda de aquel certamen, en todo caso su madre. Pero asegura que se cuida. “Mi otro apartado, además de presentador, tiene mucho que ver con la actividad física, deporte, salud… mis intereses van por ahí. Es mi filosofía de vida. Me gusta cuidarme, leer sobre nutrición…”, confiesa.

Y en ese cuidado no entra teñirse el pelo. “No me veo mal. Si me viera mal me las teñiría. Antes me quitaba un poco lo blanco, pero era un coñazo y, además, no queda bien, así que decidí no teñirme”, aclara sobre el cabello blanco que luce en el programa. Así que, misterio desvelado.