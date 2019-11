Sam Smith se encanta y lo demuestra con esta foto en Instagram

Reivindicativo y con las ideas muy claras, Sam Smith ha vuelto a dar una lección de personalidad a todos sus seguidores. Esta vez lo ha hecho con una imagen sin camiseta que ha titulado "Amo mis pechitos más de lo que tú amas mis pechitos", en la que solo viste sus tatuajes y unos pendientes con forma de corazón.

Posiblemente, una manera de decir que a pesar de lo que diga el resto del mundo, aunque sea positivo, se gusta tal y cómo es, y con eso es más que suficiente. ¡Claro que sí! En tan solo unas horas, la publicación acumula casi 700.000 me gustas y más de 5.000 comentarios.

Sam Smith rompió con los estereotipos al confesar que se siente género no binario, es decir, mujer y hombre a partes iguales. Hoy en día, el cantante de How do you sleep? ha conquistado con su música a medio mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes del panorama musical actual. Además, ya está trabajando en su tercer disco, un EP que no dudamos de que enamorará a todos sus fans una vez más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 20 Nov, 2019 a las 9:04 PST

El pasado 8 de noviembre visitó la capital española para recoger nuestro Golden Music Awards en LOS40 Music Awards, uno de los premios más importantes de la noche, por marcar un antes y un después dentro de la industria. Un galardón que suma a su lista de éxitos junto a sus cuatro Grammys, un Óscar y un Globo de Oro, que ya tiene a sus espaldas.