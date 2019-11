Pablo Alborán sube su foto más tierna de niño para concienciar del cambio climático

Con 30 años, Pablo Alborán es uno de los cantantes españoles más reconocidos del mundo. No hay quien lo pare. Sin ir más lejos, su último lanzamiento, Tabú, junto a Ava Max, suma más de 13 millones de reproducciones en Youtube en tan solo dos semanas. ¡Nada mal!

Pero Pablo no es solo uno de los reyes de la música, también lo es de Instagram. El malagueño suma casi cuatro millones y medio de seguidores en su cuenta, donde comparte de todo: desde momentos en casa hasta imágenes promocionales. De hecho, hace unos días quiso dar un bonito mensaje a sus fans con una foto de sus comienzos en la música para que no abandonen sus sueños.

Pero no es el único recuerdo que ha sacado a la luz el bueno de Pablo. Parece que el artista ha continuado rebuscando el baúl de los recuerdos y ha dado con una imagen más antigua, de cuando tan solo era un niño.

En la imagen, donde Pablo (más bien, Pablito) tiene unos siete u ocho años, vemos como intenta dar comer a las palomas de un pequeño lago. Aparece sonriendo, con el pelo revuelto y en movimiento.

Alborán no solo ha subido esta imagen para que sus seguidores vean lo mono que era de peque, lo ha hecho también para concienciar sobre el cambio climático:

“De pequeño me encantaba pisar charcos en los días de lluvia, ¿a vosotros no? Demasiado ha llovido desde entonces para todos los niños a los que le está tocando vivir en zonas de inundaciones debidas al cambio climático. Hoy, #DíaMundialDeLosNiños, me sumo a Unicef para que juntos consigamos cambios reales y los días de lluvia vuelvan a ser días de juego. Por todos mis compañeros. Cuidemos de nuestro planeta. ¡Actúemos!”

Se trata de un bonito gesto del cantante de Quién, que ha querido sumarse a la causa para parar el cambio climático. ¡Si es que este chico vale para todo!