Rebel Wilson aterriza en el K-Pop

No estás soñando. La conocida actriz Rebel Wilson, a la que has visto en pantalla en más de una y dos ocasiones, se ha adentrado en el mundo K-Pop. Y por experiencia propia, hemos de comunicarle que no encontrará la salida.

Según Deadline, la compañía Lionsgate ha conseguido los derechos de Seoul Girls, una comedia escrita por Rebel Wilson, la estrella de Dando La Nota y Timadoras Compulsivas, que además cuenta con la revisión de Young II Kim. Pero el papel de la actriz en este nuevo proyecto va más allá.

Wilson aparecerá en pantalla para interpretar el papel de una estudiante coreana y americana que, con sus amigas, se presentará a una competición mundial para convertirse en la telonera del grupo de K-Pop más exitoso. Ellas son las Seoul Girls.Y no solo eso, sino que una exintegrante de una girlband británica y un aprendiz de K-Pop las ayudarán a cumplir su sueño.

Además de su papel en el filme, Rebel será la encargada de producirlo junto a Camp Sugar y Alison Owen y Debra Hayward de Monumental Pictures. Hemos de recordar, tal y como explica Deadline, que Monumental es uno de los productores que están detrás de la película Cats de Universal, que aún no está incluida en las carteleras de todo el mundo.

Aún contando con una envidiable carrera cinematográfica, este será el debut (aún sin fecha) de Rebel Wilson en el K-Pop, uno de los géneros musicales más exitosos actualmente. Prueba de ello son los récords que han registrado grupos como BTS o BlackPink en sus trayectorias, consiguiendo que importantes voces de la industria añadan una colaboración a su lista de deseos. ¡Ahora hasta los actores se unen al fenómeno!

A juzgar por el éxito de nuestra protagonista en cada una de sus películas, hemos de reconocer que Seoul Girls cuenta con todas las posibilidades de arrasar en las taquillas de todo el mundo, aunando así al fiel ejército de seguidores de este codiciado y exitoso estilo musical. De hecho, nos atrevemos a asegurarlo aún sin conocer su reparto y quiénes interpretarán a ese "exitoso grupo de K-Pop".

Rebel, este es el K-Pop. K-Pop, ésta es Rebel. ¡Bienvenida!