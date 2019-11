Aitana anuncia que tendrá balada para Navidad

Si Aitana nos dijera que va a acabar el año exhausta, nos la creeríamos sin dudarlo. La cantante tiene una agenda repleta de compromisos que no la dejen apenas tiempo libre. No hay más que echar un vistazo a las últimas semanas. La veíamos comenzando el mes con su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona donde contó con su amigo Alfred.

Se pasó por LOS40 Music Awards donde disfrutó de su premio, sus actuaciones y sus amigos. Luego puso rumbo a Las Vegas para compartir escenario con Alejandro Sanz, Greeicy y Nella en los Grammy Latinos. Un viaje muy especial para ella.

Volvió a España y empezaba esta semana en la gala People in red, apoyando la lucha contra el sida. Subió al escenario para cantar dos de sus éxitos y compartió una velada con muchos otros compañeros de Operación Triunfo que también quisieron apoyar la causa. Allí coincidió, entre otros, con Ana Guerra, Alfred, Miki, Alba Reche, Nerea Rodríguez, Raoul o Miriam Rodríguez.

Y fue precisamente en el previo a esa gala donde explicó sus próximas novedades. Después de confesar que no pudo jugar en el casino en Las Vegas porque en Estados Unidos ella, con sus 20 años, sigue siendo menor de edad, habló de la experiencia "absolutamente maravillosa", que había vivido allí. "He conocido a muchísima gente, me lo he pasado genial", añadía.

Pero la bomba venía cuando confesaba que "estoy preparando disco que saldría el año que viene, todavía queda". Y lo primero que nos preguntamos es... ¿cómo encuentra tiempo para dedicarse a preparar material nuevo? Y que conste que decir que el disco estará listo para el año que viene da un margen de tiempo muy amplio pero que nadie se eche las manos a la cabeza y se ponga impaciente porque habrá novedades pronto.

Aitana aseguró que "ya tengo alguna canción", y, lo mejor de todo, "en menos de un mes yo creo que saldrá alguna canción ya". Así que, si echamos cuentas, en menos de un mes significa que tendremos tema nuevo de Aitana para esta Navidad. Y para estas fechas muchos son los que optan por una balada por lo nostálgico y melancólico de las fiestas y, ella mismo ha admitido, que esa canción lo será. Nada de ponernos a bailar con ella por Navidad sino que más bien ha optado por emocionarnos.

Ya estamos deseando poder escuchar esa nueva canción de la que, de momento, no ha dado más detalles.