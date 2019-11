¿Qué día comenzaron su romance Camila Cabello y Shawn Mendes?

La historia de amor entre Camila Cabello y Shawn Mendes podría estar perfectamente sacada de un fanfiction. Ese mítico cuento de dos amigos que desean ser algo más pero que nunca se atreven a dar el paso hasta que, efectivamente, lo dan.

Así ha sido en resumidas cuentas lo que ha ocurrido con nuestros protagonistas, quienes se conocieron gracias a la música, fortalecieron su amor gracias a la música y ahora continúan haciéndolo gracias a la música. Prueba de ello es Señorita, la colaboración que los ha llevado a lo más alto de los ránkings de éxito. ¡Hasta llegaron al número 1 de LOS40!

Pero, ¿cuándo comenzaron (día exacto) realmente Camila Cabello y Shawn Mendes su romance? ¡Traemos la respuesta!

Bueno, en realidad ha sido la propia Camila la que ha desvelado este misterioso dato, y lo ha hecho con unas palabras que enternecen a cualquiera que las lea. "Nuestros caminos no se habían cruzado románticamente hasta que empezamos a quedar y a escribir. [...] No llevamos saliendo mucho tiempo. Empezamos a salir el 4 de julio oficialmente", confiesa la artista en Entertainment Tonight.

Pero el amor entre Camila y Shawn no surgió de la noche a la mañana. La intérprete de Easy asegura que ya durante la creación de su primera unión musical con el cantante, I Know What You Did Last Summer, las mariposas comenzaron a invadir su estómago. "Creo que a él también le pasaba, pero éramos muy jóvenes y él estaba viviendo las presiones de su carrera", señala. Un quiero y no puedo.

Fue Señorita el tema que revivió todos estos sentimientos y la que los convirtió en una de las parejas más populares de 2019. "Lo conozco desde hace mucho tiempo y no sé, me hace sentir como en casa", concluye Cabello.

Comparten una playlist de sus temas favoritos, se tatúan juntos y hasta Camila escribe canciones sobre él. ¡Lo que une la música, que no lo separe nadie!