Camila Cabello anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

La gira The Romance Tour de Camilo Cabello hará parada en España en 2020. La artista multiplatino nominada tres veces a los premios Grammy anuncia hoy un extenso tour europeo que finalizará en nuestro país los días 30 de junio (Palau Sant Jordi de Barcelona) y 1 de julio (WiZink Center de Madrid).

Las entradas generales se pondrán a la venta el 29 de noviembre a las 10:00h. a través de livenation.es, ticketmaster.es, Red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes) y El Corte Inglés. La preventa de Live Nation se activará desde el 27 de noviembre a las 10:00h.

Camila Cabello presentará las canciones de su próximo disco, Romance que verá la luz el 6 de diciembre y que incluirá su éxito mundial Señorita, con Shawn Mendes, que a día de hoy acumula 2.000 millones de streams, situándose en el número 1 del Billboard Hot 100.

Camila Cabello /

Pero no es la única canción que ya conocemos de Romance, Camila Cabello ya nos ha encandilado con otros adelantos como Shameless, Liar, Cry For Me y Easy, que los fans conseguirán junto con un nuevo tema, Living Proof, en descarga directa al solicitar el pre order del disco, ya disponible.

Un álbum que llega para dar comienzo a una nueva era. Un trabajo que Camila Cabello presenta como una experiencia, como algo que va más allá de la música o el mensaje, algo muy propio.

Los conciertos de Camila Cabello llegarán dos años después de su último paso por nuestro país. Fue en 2018 cuando la solista cubana trajo Never be the same Tour a España con directos en el Club Sant Jordi (26 de junio de 2018) y en el Wizink Center de Madrid (27 de junio de 2018).