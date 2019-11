Carolina Durante - No tan jóvenes [2019]

En menos de dos años, Carolina Durante se ha convertido en uno de los grupos nacionales del momento. Gracias a temas como Perdona (ahora sí que sí) o Cayetano, el grupo madrileño se ha ganado su propio hueco en la industria. ¡Y no paran de crecer! De hecho, ya han anunciado que el 28 de diciembre de 2020 harán su primer concierto en el WiZink Center. Pudimos hablar con ellos y nos contaron cómo se sienten.

Pues bien, no es la única gran noticia que nos han dejado los chicos esta semana. Este jueves, 21 de noviembre, Carolina Durante ha lanzado nuevo tema: No tan jóvenes. La canción, que terminaron de escribir este mismo verano, sigue apostando por ese sonido tan rock pop al que nos tienen acostumbrados y que tantos adeptos y adeptas ha conseguido.

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención, ha sido el maravilloso videoclip. Dirigido por el mismísimo Ernesto Sevilla (que se estrena como director en este campo), los chicos del grupo se han convertido en miembros de la monarquía francesa. ¡Y es que el clip está totalmente inspirado en la película de Maria Antonieta de Sofía Coppola!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Durante (@carolinadurante_) el 21 Nov, 2019 a las 2:10 PST

No es casualidad que Ernesto decidiese trabajar con el grupo, y es que era fan desde la primera vez que los escuchó: "Yo soy fan de Carolina Durante, les escribí por Instagram, no sé si ellos se acuerdan, y me invitaron a un concierto".

Tras esto, los chicos le pidieron que dirigiese uno de sus vídeos musicales, pero no pudo ser porque ya se encontraba trabajando en la serie de Movistar, Capítulo 0. Ahora, los astros se han alineado y han podido hacer posible este vídeo.

Tirando de contactos (todos amigos), Ernesto llamó a Joaquin Reyes, Ignatius y Adriana Torrebejano, convirtiéndose el videoclip en todo un escaparate de caras conocidas.