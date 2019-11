Carl Cox, Zedd, David Guetta, Major Lazer y más, al Ultra Miami 2020

Ultra Music Festival, uno de los mayores festivales de música electrónica en suelo estadounidense y con shows repartidos por todo el mundo, ha confirmado los nombres de los djs que actuarán en la nueva edición de Ultra Miami en su habitual lugar de celebración: Bayfront Park.

En esta primera fase de confirmaciones, el UMF ha anunciado a Flume, Gesaffelstein, Major Lazer, Zedd, Above and Beyond, DJ Snake, Afrojack, Fisher, Amelie Lens, Richie Hawtin, Martin Garrix y Carl Cox, entre muchos otros.

No serán las únicas estrellas invitadas al Ultra Music Festival de Miami por cuyo escenario también pasarán Adam Beyer, Cirez D, Jauz, Nghtmre, Maceo Plex, Slander, Kayzo, Dubfire, Tale of Us, Nicole Moudaber, Eric Prydz, Paco Osuna, David Guetta, Jamie Jones y Armin Van Buuren.

Los tickets para estar presentes en esta nueva edición de UMF en Miami ya están a la venta. El show se dividirá en siete diferentes escenarios y la fase 2 de confirmaciones llegará muy pronto según ha confirmado la organización del festival.

La 22ª edición de este festival se celebrará, como comentábamos, en Bayfront Park después de que en los últimos años se trasladara a Virginia Key Beach Park y a Miami Marine Stadium.

Entre el 20 y el 22 de marzo, Miami se moverá al ritmo de la mejor música electrónica del planeta. ¿Te apuntas?