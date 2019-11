Alicia Keys - Time Machine [2019]

¿Alguna vez has querido usar la máquina del tiempo para corregir tu pasado o revivir algún momento especial? Pues Alicia Keys trae una noticia para ti: no es posible. No, las máquinas del tiempo no existen y hay que conformarse con el presente.

Llega Time Machine, el nuevo tema de la estadounidense con el que revive el R&B y el funk más ochentero. Y no solo lo hace a través de los sonidos, sino también con su imagen.

Este tema llega acompañado de un videoclip inspirado en la estética de esta década, así como también de los 90, en el que nuestra protagonista se mueve delicadamente sobre patines en una sala de juegos. Por supuesto, no podían faltar las bombers coloridas y oversize. ¡Ah! Y el maquillaje natural de nuestra protagonista.

Pero, sin duda, lo más llamativo de Time Machine para nuestros oídos son los agudos con los que interpreta su estribillo. No existirá la máquina del tiempo, pero Alicia es capaz de llevarnos a las épocas más doradas de la música con estos toques audibles.

"No, no podemos rebobinar. La vida no tiene máquina del tiempo, pero una vez que liberas tu mente, hay belleza en todo", dicen algunos de sus versos. Vamos, que es una clara invitación a disfrutar del presente y olvidar de lo que viviste en el pasado, ya sea hace años, meses, horas e incluso minutos.

Alicia Keys vive una de las mejores etapas de su carrera, no solo por el lanzamiento de este nuevo tema, sino por su regreso a la gala de los Premios GRAMMY como presentadora. ¿Quién sabe? Quizás se anime a interpretar Time Machine sobre el escenario.

Primero Dua Lipa y ahora Alicia Keys. No cabe duda de que los sonidos más retro vuelven a estar de moda.