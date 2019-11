Kesha - My own dance [2019]

Cuando el próximo 10 de enero de 2020 vea la luz High Road, Kesha celebrará por todo lo alto sus primeros 10 años de carrera discográfica. Desde su debut con Animal en 2010 muchas cosas han canbiado en la vida de la solista que en los últimos años ha estado marcada por el juicio por presuntos abusos contra Dr. Luke.

La intérprete puso el listón musical a su carrera muy alto con su debut y desde entonces ha intentado volver a conquistar las listas de ventas de todo el mundo. Con Rainbow quiso cerrar uno de los capítulos más duros de su vida y con este High Road asegurar querer liberar su lado más festivo.

Después de Raising hell, Kesha acaba de estrenar My own dance, la segunda canción de esa especie de tetralogía de vídeos que anunció con un tráiler hace unos meses y que incluía las ya citadas Raising Hell, My own dance y también Tonight y High Road.

"Para esta nueva etapa musical he revisado mis raíces de diversión pura y dura. Kesha ha recuperado sus pelotas y son más grandes que nunca. Así que pasáoslo bien mientras estéis en este viaje desde el infierno" explicaba entonces la intérprete sobre su disco.

No cabe duda de que el sonido de este My own dance nos presenta a una Kesha más desconocida de la habitual línea de pop melódico con el que conquistó el éxito. Pero Your love is my drug o Tik Tok eran otros tiempos.

Esta Kesha más adulta, atrevida y hasta polémica parece que tiene mucho que ofrecernos aún antes de que lleguen los primeros días del 2020 y vea la luz su nuevo proyecto musical. Eso además de los dos videoclips que todavía estamos esperando con ganas.