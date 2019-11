Okuda cuenta cómo Alicia Keys descubrió a Rosalía gracias a él

Okuda es uno de los artistas urbanos con más reconocimiento internacional y, sí, es español. Este año se ha convertido en un buen amigo de LOS40 tras diseñar la imagen y la estatuilla Golden de la última edición de LOS40 Music Awards.

Reconoce que la música es fundamental en su vida e imprescindible para ponerse a crear. Y su estatus de artista demandado por medio mundo le ha dado la oportunidad de acceder a muchos de ellos.

Por ejemplo, tiene buena relación con Swizz Beatz, el marido de Alicia Keys, que es todo un coleccionista de arte y se puso en contacto con él para que le pintara los techos de una de sus salas más especiales. “Está guay porque ahí es donde hacen, de repente, las cenas familiares como el Thanksgiving Day”, asegura, “de repente veo vídeos familiares de ellos donde, al final, mis personajes están dentro de su familia, está guay”.

Mientras trabaja allí ponía música de fondo. “¿Te puedes creer que algo curioso pasó? Poníamos música al trabajar y fue la primera vez que ellos escucharon a Rosalía, con los discos antiguos de ella, los de flamenco puro, y lo puse y a Swizz Beatz le llamó la atención y dijo ‘¿esto qué es?’. Fliparon ya entonces y, claro, no sabían lo que se venía encima, el fenómeno musical que ha pasado después. Fue muy curioso ese momento”.

Intercambio con Miley Cyrus

Otra de las artistas internacionales con la que tiene relación es Miley Cyrus. La última vez que la cantante vino a cantar en Barcelona se vieron. Antes, habían contacto vía redes sociales.

“Vi que me seguía y me dio un ‘like’ a algo que saqué tipo máscara de oso o algo así y la escribí y la dije que me enviara su dirección para enviarle un libro y la máscara de oso y simplemente ese tipo de cosas tampoco hablamos mucho más pero hay buen roll”, reconoce.

Relación con el rap español

Su arte urbano le ha ayudado a estar en contacto con la escena urbana del rap en España. “La verdad es que con Mala Rodríguez tengo una relación de hace muchos años, en plan…yo creo que nuestro primer festival que hicimos en Canarias, teníamos un grupo que se llamaba Pornostar, que era más de grafiti y muralistas y la Mala estaba en el grupo y cantó en el concierto con una de nuestras camisetas”, recuerda sobre el origen de su amistad.

“Tenemos una relación muy guay desde hace tiempo. Diseñé un par de portadas de sus discos con un amigo, y de siempre hemos estado muy unidos. Yo iba a Monegros, había una serie de festivales en los que coincidíamos, en Viña Rock también. De coincidir en festivales, al final coincidía con todos los raperos de España, SFDK, a Violadores…pero con la Mala siempre ha habido algo como más especial”, relata.

En el metro de Madrid

Entre las obras que ha realizado en nuestro país está el mural sobre Paco de Lucía en la estación de metro que lleva su nombre en Madrid. Quedó muy contento con el resultado.

“Lo más especial de esto es que en la inauguración vinieron las hijas y me dijeron una cosa muy brutal que nunca me habían dicho al hacer un retrato y menos un retrato así, de una persona que había fallecido el año anterior y tan especial como Paco Lucía”, confiesa sobre aquel trabajo.

Le dijeron que “veían los ojos de su padre en mi retrato. Y realmente yo pinto el universo dentro de los ojos, no hago ojos. Cómo llegar a que las hijas reconozcan a su padre en algo que no es realista y que simplemente son triángulos compuestos matemáticamente a nivel color y forma y un universo entero en los ojos y te digan esto, fue brutal”.