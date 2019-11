Así suena lo nuevo de David Guetta

Hace casi un par de meses os contábamos que David Guetta estaba colaborando con Morten para dar vida a su nuevo proyecto musical. Entre sesión y sesión en Ibiza, el dj francés sigue encontrando tiempo para generar canciones con las que intentar conquistar las listas de ventas.

La primera que ha visto la luz ha sido Make it to heaven, un tema en el que ambos djs y productores se rodean de la fabulosa voz de Raye para dar forma a un hit que mezcla los sonidos más mainstream de la música electrónica con los del house y el techno más underground.

David Guetta, Morten Breum, Rachel Keen, Toby Green y Mike Hawkins participan en Make it to heaven con la producción de los propios Guetta, Morten, Green y Hawkins.

"Estoy descubriendo mi nuevo sonido y eso es todo el lo que me estoy concentrando. Estoy escuchando un montón de mi propia música. Tengo un proyecto con Morten y creo que va a ser algo grande dentro de la música dance. Creo que hay una pequeña diferencia porque lo hot ahora mismo es el underground. Este tipo de música es genial pero es duro para los djs que pinchan en grandes festivales como yo poner esta música, porque a veces no hay suficiente energía. Es música de club, no está hecha para festivales. Básicamente los djs que pinchan en grandes festivales pueden elegir entre ser guays y poner underground, que no les va a funcionar en términos de energía, o poner EDM, que es lo que llevamos haciendo en los últimos cuatro años" explica Guetta semanas atrás sobre su nuevo proyecto.

"Creo que con este sonido relleno el hueco entre lo oscuro, el techno y lo guay y tiene una energía sorpredente que va a arrasar en los festivales cuando las pinche. Una de las nuevas canciones que he hecho con Morten parece rave pero más sexy, y las letras tienen un estilo muy Lana del Rey. Algo flipante. Es algo realmente fresco y nuevo y estoy muy emocionado con mi nuevo sonido. Los djs a los que se lo he puesto también están emocionados. No he estado tan emocionado con la música electrónica desde hace tiempo".

A pesar de la definición que el francés nos dió hace tiempo de momento sigue sin haber ni una sola pista que nos sirva para saber cuándo estará preparado su nuevo proyecto y si formará parte de un álbum de estudio completo o si solo serán canciones sueltas que podrán disfrutarse en sus sesiones.