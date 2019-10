Entre sesión y sesión en Ibiza, David Guetta está trabajando duro en su estudio para dar forma a un nuevo sonido en colaboración con Morten.

El dj francés lo ha contado todo en una entrevista con Billboard desde su segunda casa: la isla balear. Y lo que cuenta promete ser sorprendente y diferente para los más fieles seguidores del músico.

"Estoy descubriendo mi nuevo sonido y eso es todo el lo que me estoy concentrando. Estoy escuchando un montón de mi propia música. Tengo un proyecto con Morten y creo que va a ser algo grande dentro de la música dance. Creo que hay una pequeña diferencia porque lo hot ahora mismo es el underground. Este tipo de música es genial pero es duro para los djs que pinchan en grandes festivales como yo poner esta música, porque a veces no hay suficiente energía. Es música de club, no está hecha para festivales. Básicamente los djs que pinchan en grandes festivales pueden elegir entre ser guays y poner underground, que no les va a funcionar en términos de energía, o poner EDM, que es lo que llevamos haciendo en los últimos cuatro años" explica Guetta sobre su nuevo proyecto.

Si hay alguien capaz de sacar lo mejor de ambos universos, ese es el DJ responsable de éxitos como Titanium, When love takes over o Sexy bitch: "Creo que con este sonido relleno el hueco entre lo oscuro, el techno y lo guay y tiene una energía sorpredente que va a arrasar en los festivales cuando las pinche. Una de las nuevas canciones que he hecho con Morten parece rave pero más sexy, y las letras tienen un estilo muy Lana del Rey. Algo flipante. Es algo realmente fresco y nuevo y estoy muy emocionado con mi nuevo sonido. Los djs a los que se lo he puesto también están emocionados. No he estado tan emocionado con la música electrónica desde hace tiempo".

De momento David Guetta no ha confirmado en esta entrevista para el medio estadounidense para cuándo tendrá preparado su nuevo proyecto musical que, como es lógico, sigue sin tener nombre ni fecha de lanzamiento.

El DJ francés también está siendo noticia en España pero por otras circunstancias ya que un juzgado de Santander ha anulado una cláusula de arbitraje internacional por la cual los abogados de David Guetta pedían que fuera juzgado en Londres por la suspensión de su show durante los conciertos de la Magdalena en la ciudad cántabra.

La promotora, que ha sido sancionada con miles de euros por parte del Ayuntamiento de Santander, le reclama a David Guetta una cantidad cercana al millón de euros por gastos, daños y perjuicios.