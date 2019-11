Taylor Swfit y Halsey se vuelven locas con la actuación de Selena Gomez

Ya se han entregado los American Music Awards 2019 y fue, sin duda, una gran noche para Taylor Swift. Y que conste, que no sólo por haber sido nombrada artista de la década y por haber sumado otros 5 premios más a su palmarés.

También fue una gran noche para ella porque su gran amiga, Selena Gomez, volvía a los escenarios después de un tiempo retirada.

La amistad entre ambas sigue siendo evidente. No había más que ver a Selena sentada durante la gala al lado de la madre de su amiga con la que disfrutó de la actuación de Taylor.

Selena Gomez junto a la mamá de Taylor Swift en el público. #AMAs pic.twitter.com/WcJVNJgk7o — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 25, 2019

Y sí, hubo gestos de complicidad entre ambas. Como cuando Taylor Swift señaló a su amiga que estaba cantando junto a ella desde las butacas. Sin duda, una relación que sigue tan sólida como siempre por mucho que se haya puesto en duda en ocasiones.

¡Selena Gomez y Taylor Swift cantando juntas en los #AMAs! pic.twitter.com/3rcvpIX1Y1 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 25, 2019

Y el apoyo fue mutuo. La primera en subir al escenario fue Selena que abrió la gala. Empezó con una sobria puesta en escena en blanco y negro para interpretar Lose you to love me, el tema que habla de su relación con Justin Bieber.

estaba nerviosa pero se lucio como la reina que es, su performance fue hermosa y lo mejor es que termino cantando con una sonrisa. gracias selena gomez por regresar #AMAs pic.twitter.com/IO7qSMa0vz — sofia -45 (@selenaspoetics) November 25, 2019

Apareció enfundada en un vestido negro que cubría todo su cuerpo y la voz tomó el protagonismo. Y no podemos decir que ofreciera una técnica vocal intachable, pero la emoción que experimentó sobrepasó cualquier fallo que pudiera tener. Estaba nerviosa y se notó pero se fue recuperando a medida que avanzaba su actuación.

Luego fue el turno del segundo single que ha presentado del álbum que lanzará en enero, Look at her now. Para la ocasión, se desprendió del vestido negro y apareció un body plateado que la hacía lucir completamente sexy. El escenario se llenó de bailarines para acompañarla y lo dio todo cantando y bailando.

/ Image Group LA via Getty Images

Taylor Swift y Halsey no pudieron contenerse y presas de la emoción al ver la actuación de su amiga, se pusieron en pie y no pudieron dejar de gritar, dejando para el recuerdo uno de los momentos más virales de la noche.

¡Taylor Swift y Halsey mientras Selena Gomez cambiaba a “Look At Her Now” en su presentación en los #AMAs! pic.twitter.com/ClBtYW69L1 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 25, 2019

Fue una gran noche para Selena que llegó a los American Music Awards con un look nuevo. Con un mini vestido verde lima de Versace a juego con los zapatos y una melena lob, un liso que le daba un look muy noventero.

Y, la otra sorpresa de la noche respecto a su aspecto físico fue el tatuaje que mostró en redes, no uno de esos pequeñitos que se suele hacer con sus amigas. Se trata de un nuevo tatuaje de unas manos orando con un rosario en la mano que se ha hecho en el muslo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 24 Nov, 2019 a las 5:46 PST

Todo apunta a que 2020 será una nueva etapa para Selena.