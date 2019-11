Sam Smith, Coldplay, Maroon 5… Revive la cuenta atrás de la lista con todos los vídeos

Cuarenta son las canciones que componen siempre la lista, pero debido a la fiebre de las colaboraciones los nombres que aparecen en ella son muchos más. Por si el repaso de los sábados no te resulta suficiente para saber quién es quién, o simplemente por si te apetece disfrutar de la cuenta atrás en imágenes, hemos preparado este recorrido por las 40 posiciones clip a clip. Empezando por el farolillo rojo, ocupado esta semana por Alec Benjamin y Alessia Cara, y acabando por el flamante número uno de Tones and I con Dance monkey. Cómo no, pasando por todos los grandes del pop que actualmente nos acompañan en el chart: Sam Smith, Maroon 5, Coldplay… También nos detenemos a recordar las canciones que nos han abandonado… Abre bien los ojos (y los oídos) y disfruta.