Así es el cartel de Coachella perfecto (y bastante improbable) que circula por las redes

Coachella es el festival de festivales por excelencia. Año tras año, es el encargado de recoger los ritmos de moda que están sonando en el mundo o de marcar un poco las pautas de lo que triunfará en los meses siguientes. Así, su edición pasada estuvo marcada por la música latina, con nombres como J Balvin, Bad Bunny o incluso Rosalía; aunque también incluía a artistas del momento como Billie Eilish o BLACKPINK.

Es por eso que su cartel es uno de los más esperados del año. Y ahora, aunque se suela conocer a principios de año, la aparición de un supuesto cartel de Coachella ha hecho saltar las alarmas de la gente en Twitter, y si lees los nombres que hay en él puedes entender por qué:

Si se ve a Taylor Swift como cabeza de cartel para el primer día todo parece normal, pues podría encajarlo en su gira de Lover por festivales -como hará en Madrid- y es una artista de lo más Coachella. Sin embargo, si analizamos el cartel un poco más en profundidad podemos ver detalles que han chirriado a más de uno.

Que Ed Sheeran y Nicki Minaj formen parte del cartel estando retirados de la música -el primero de manera temporal y la segunda, supuestamente permanente- hace que dudemos de la veracidad del mismo. Además, que nombres como los de Lady Gaga, Eminem o Kendrick Lamar estén tan poco destacados en el cartel cuando ya han sido cabezas del mismo en ediciones anteriores, no ayuda a creérselo.

Sin embargo no sólo son los artistas: Aunque no haya ni rastro de 2020 por ningún lado del cartel, el día 13 de abril de 2020 caerá en lunes, no en viernes.

Un cartel soñado por muchos que, gracias a la reputación del festival, no han dudado en asumir que será el que marque su próxima edición. Aunque es bastante improbable, lo más seguro es que alguno de los nombres de él estén presentes en el oficial. ¿Cuáles son tus apuestas?