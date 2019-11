El posible cameo de Ed Sheeran en Star Wars ha cabreado a algunos fans

Decir que Ed Sheeran es un fanático de las series y del cine es quedarse corto. El músico es un auténtico devorador de las grandes producciones llegando a un nivel freak muy respetable. De su amor por Juego de Tronos sacó un breve cameo que no terminó de gustar a todos. Una circunstancia que podría repetirse con Star Wars.

No me refiero al hecho de que no guste a todos, eso ya muchos fans se han encargado de dejarlo claro en las redes sociales, sino al de que podría repetir cameo aunque en esta ocasión para la saga de La guerra de las galaxias. Está corriendo como la pólvora la imagen del británico convertido en soldado imperial en un set de rodaje de la película y muchos fans ya se han llevado las manos a la cabeza.

Ver a Ed Sheeran convertido en stormtrooper ha disparado los rumores sobre su participación en Star Wars The Rise of Skywalker aunque de momento Disney y Lucasfilm ni ha confirmado ni ha desmentido que vaya o no vaya a ser así.

Oof, I remember the last time Ed Sheeran cameoed in something I liked, it didn’t end too well.... — Jack McBryan (@McBDirect) November 25, 2019

Y como siempre que suceden estas cosas la gente ya se ha puesto la venda antes de la herida dejando algunos comentarios bastante crueles en las redes sociales.

Los hay de todo tipo y condición. Desde el de "Ed Sheeran en Star Wars. Matadme", hasta el de "¿Un cameo de Ed Sheeran en Star Wars? Sí, porque el aportó un gran valor a aquel episodio de Game of Thrones" pasando por el más optimista: "Mientras use el univorme y no cante, puede hacer todos los cameos que quiera". Los hay incluso que optarán por medidas radicales si se confirma: "Si Ed Sheeran tiene alguna línea o alguna conexión musical en la próxima entrega de Star Wars, me voy a operar para eliminar Star Wars de mis recuerdos de forma permanente".

Estas fotografías virales han disparado los rumores de una posible aparición también de Lin Manuel Miranda en la película.

Lucasfilm y J.J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico: "En esta fascinante conclusión de la saga Skywalker, nacerán nuevas leyendas y se librará la batalla final por la libertad".

Nacerán nuevas leyendas, dice la descripción, y se mantendrán más vivas que nunca otras tras las tristes pérdidas que ha sufrido la familia Star Wars... Pero nadie imaginaba que Ed Sheeran podría ser una de ellas.