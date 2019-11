5 consejos para disfrutar de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019

El WiZink Center de Madrid acogerá el próximo 30 de noviembre a los 16 mejores gallos del mundo en la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos. Este año ha sido Madrid la ciudad elegida para convertirse en el templo de la improvisación, y el subidón de adrenalina está más que asegurado.

No es de extrañar, por tanto, que las entradas tardasen a penas unas horas en agotarse. Si tú eres uno/a de los/as afortunados/as que disfrutarán de este tan esperado evento en directo, traemos cinco consejos que debes seguir si quieres convertirlo en una fecha para enmarcar.

Repaso antes del examen

Son 16 los rostros que se subirán al escenario, y, por ello, lo recomendable es ir con la lección aprendida. Por ello, repasa todos sus nombres, los países de los que provienen, y sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para ayudarte, hemos recopilado la lista de participantes y algunos datos de interés.

Apuesta

Después de aprenderte la lección, por qué no, elige favorito y defiéndelo ante cualquier adversidad. Es un plus de diversión y emoción hacerlo durante el evento, pues mantendrá tu atención ocupada con la apuesta de su victoria. ¿Ya lo has elegido?

Sin pausa pero sin prisa

Dicen que las cosas hay que hacerlas despacito y con buena letra, por ello es aconsejable acudir al WiZink Center de Madrid con tiempo de antelación, para así evitar colas y aglomeraciones. Además, estamos seguros de que la organización se encargará de ofrecer un warm-up (o calentamiento) previo al evento para así disparar los niveles de adrenalina y emoción.

Siempre cómodos, nunca incómodos

Aunque se trate de un evento especial y lleves días pensando en tu look, asegúrate de que sea lo más cómodo posible. Esta gran final durará horas y, si tu entrada está localizada en la pista, permanecerás de pie durante mucho tiempo.

Además, la tarde y la noche del sábado estarán protagonizadas por las lloviznas y en las horas más oscuras del día se alcanzarán unas máximas de 12º. Así que lo aconsejable es hacerse con un outfit sencillo y cómodo.

Sobrevive a las horas

Como hemos mencionado en líneas anteriores, el evento durará unas horas, dando comienzo a las 19:30h. Es por ello por lo que, además de hacerte con tu outfit más cómodo, es importante que te mantengas hidratado/a y nutrido/a durante este tiempo. Querrás disfrutar de este deporte mental sin contratiempos, ¿verdad?

Con llenazo absoluto y muchas ganas de dejarse sorprender por las mejores rimas. Así se presenta el evento del año para los seguidores del freestyle, que llevan meses preparándose para apoyar de forma desmedida a su favorito en directo. ¿Cuál es el tuyo?