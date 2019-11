Melani: “Eurovisión Junior era como un campamento”

Melani se alzó con el tercer puesto en Eurovisión Junior el pasado domingo, pero para toda España ha sido la ganadora moral de esta edición del festival. La vuelta de nuestro país al certamen con una apuesta como la de Marte devolvió la ilusión a todos, y se hizo con el apoyo del público y el jurado a partes iguales. Hoy, la jovencísima cantante ha venido a hablar con Tony Aguilar sobre su paso por Polonia y cómo ha sido su experiencia.

Hace unos meses, esta joven de 12 años fantaseaba con participar en Eurovisión y hoy ya puede decir que ha cumplido uno de sus sueños: "España no estaba participando y yo decía que mi sueño era ir a Eurovisión, te decía que quería participar y al final todo se ha hecho realidad", nos contaba ilusionada, sin cerrar las puertas a volver a ser protagonista de la versión adulta, algo que ve muy lejano pero no descarta: "Seria muy guay".

Una de las vivencias más bonitas de la experiencia ha sido, sin duda, la relación con sus compañeros, con quien cuenta haber creado una bonita amistad: "Estábamos en el mismo hotel e hicimos muchísima amistad", confesaba, afirmando que tenían un chat en el que hablaban antes de conocerse en persona.

Aun así, no puede quedarse con uno, pues cada uno de ellos tenían algo especial: "Todos tienen una voz increíble, desde Marta (Italia), muy pequeña y mona, hasta Jordan (Australia), que me pasa tres cabezas. Son super majos". Además, no todo ha sido cantar, la finalista aprovechó la experiencia para hacer turismo por la ciudad con el resto de participantes: "Ha sido como un campamento", confesaba.

¿Su sueño ahora mismo? Melani llega con fuerza y tiene muy claro que le encantaría actuar en La Scala de Milán, y aunque quiere continuar con un estilo más lírico, no le importaría mezclarlo con el pop, como ya se ha hecho con Marte. Una afición que compagina con su amor por la gimnasia rítmica, de la que ya ha hablado en más de una ocasión. Además, así como ha contado Tony Aguilar en primicia, será una de las artistas que cantarán en las Fallas de Valencia con LOS40 el próximo año.

Melani también ha resuelto la duda que todos tenemos desde el pasado domingo: ¿Celebró la fiesta del helado? La artista ha contado que, aunque su sabor favorito es el de chocolate y dulce de leche, cuando terminó de cantar se comió un helado de vainilla. A pesar de haber pasado todo muy rápido, Melani está deseando volver a casa y ver a sus amigas, quienes han estado apoyándola durante toda la experiencia.