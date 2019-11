Lara Álvarez vuelve a sorprender a sus fans cantando: esta vez versiona Mala fama de Danna Paola

La presentadora Lara Álvarez ha vuelto a hacer gala en sus redes sociales del gran talento que tiene para la música. No es la primera vez que la vemos cantar y sorprender a sus fans, pero esta vez lo ha hecho y ha encandilado.

Es uno de los rostros más conocidos y queridos de nuestra televisión, pero Lara Álvarez ha demostrado que sabe cantar y seducir no solo con sus dotes comunicativas, también con su increíble voz.

Ha sido este martes cuando Lara Álvarez ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo en el que se la veía tocando la guitarra e cantando el éxito Mala Fama de la artista mexicana Danna Paola.

“Hacía tiempo que no lo hacía y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien... CANTA... que no te importe si bien o mal. CANTA y disfruta que la música es VIDA”, escribía la presentadora junto al vídeo.

Compañeras del medio como Anne Igartiburu y otras caras conocidas como Andrés Velencoso no han dudado en elogiar su talento para la música. Otros seguidores también han comentado su interpretación: "¿Cómo es que no has sacado aún un disco?", se preguntaba un usuario; "tú sí que vales", le decía otra fan.

Aludiendo a la letra, otra usuaria le proponía: "¿Por qué no no approvechas y conoces a Can Yaman (soltero, con celebro, con humor y requetebueno jijiji)?".

El vídeo lleva 321.000 reproducciones en menos de 24 horas.

También te dejamos aquí el tema de la canción original de Danna Paola, Mala Fama.