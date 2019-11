Can Yaman: “Poco a poco estoy digiriendo el éxito pero mantengo los pies firmes en la tierra, no voy presumiendo”

Sí, finalmente Can Yaman ha visitado nuestro país. Tras el éxito de series como Erkenci Kus y ahora Dolunay, el actor turco se ha convertido en un objeto de deseo para una legión de fans que ansían poder verle de cerca, tocarle y hacerse una foto con él. De ahí que su llegada a Madrid fuese tan aparatosa. El aeropuerto estaba colapsado y esa ha sido la tónica de los tres días que ha pasado aquí.

“Quiero dar las gracias a todos. Es una sensación extraordinaria, venir de Turquía y como actor turco encontrarme con este recibimiento, es una sensación genial”, decía en una rueda de prensa que ha organizado Mediaset para que todos pudiéramos hablar con él. Y es que no hay que olvidar que el actor ha venido a España para participar en el programa de Carlos Sobera. Este viernes veremos el momento emotivo que ha vivido con una fan.

En los últimos meses se está dando un baño de masas allá donde va y un éxito tan repentino no debe ser fácil de asimilar. “Poco a poco lo estoy digiriendo y mantengo los pies firmes en la tierra, no voy presumiendo. Gracias a Dios he tenido una buena educación, me ha criado una familia muy generosa y estoy tratando de digerir esto de forma humilde. He estado estudiando en buenas escuelas y con gente muy sofisticada y estoy intentado digerir todo este amor con calma, humildad, los pies en la tierra y rodeado de gente”, aseguraba en un turco que suena de lo más sugerente por exótico.

Su profesión de actor

Y es que sí, si en pantalla, Can Yaman ha demostrado ser un sex symbol, en las distancias cortas no hay que restarle méritos, en todo caso sumarle. Además de cuerpo tiene cabeza y lo ha demostrado hablando del buen momento que viven las series turcas a nivel internacional. “Las series en Turquía suelen durar 150 minutos y aquí la dividís en capítulos y así se obtiene un buen share. Turquía es el segundo país con mayor exportación de series alrededor del mundo. Hay muchas productoras y se están produciendo muchas series en el país. Es un mercado muy grande”, asegura.

Y ese mercado está llegando a nuestro país gracias, sobre todo, a dos cadenas, Nova y Divinity. “Hace 5 o 10 años Turquía era un mercado que no exportaba series a Europa pero se han comenzado a exportar las series al extranjero y me siento orgulloso por liderar esta fase”, reconoce sintiéndose un protagonista importante en este proceso.

Can Yaman conquistó Madrid con su sonrisa. / Beatriz Velasco/WireImage

Aunque él estudió Derecho en la universidad y ejerció como tal, se decantó por la interpretación a la que lleva entregado desde hace seis años. Deja un poco de sí mismo en cada uno de sus personajes. “Estoy encarnando a diferentes personajes y mi aproximación a ellos es preguntándome '¿cómo actuaría Can Yaman si fuera ese personaje?' Me pregunto, ¿cómo sería Can Yaman si fuera criado en las condiciones en las que lo ha hecho ese personaje? Can Yaman siempre existe dentro del personaje porque yo le estoy dando vida. Estoy reflejando el paralelismo entre lo que yo soy y el personaje que voy a encarnar. No quiere decir que yo sea ese personaje sino que intento reflejar mi carácter en él. Intento que el personaje sea lo más realista posible”, explica sobre su trabajo.

A él, de momento, le hemos podido ver en series románticas pero no descarta centrarse en otro género en un futuro. “Se están grabando series muy diferentes, tratando diferentes temas. Hay series de mafia, de violencia de género, de comedia romántica, acción, intriga...que reflejan la sociedad turca. En esto momento yo no tengo la intención de reflejar la actualidad del país, no elegí esta carrera para eso. Desde que empecé con 24 años, ahora tengo 30, los proyectos que he elegido hasta ahora han sido de chico guapo de la familia, el romántico, todo como consecuencia de mi propio carácter”, asegura.

“Siempre me preguntan por qué no estoy en series de acción, aventura, mafia pero creo que hay un momento para cada cosa y de aquí a cinco o diez años podría estar en ese tipo de series, ¿por qué no? Pero según lo que veo, la comedia romántica despierta mucho interés. A lo mejor dentro de un tiempo puede cambiar y podría actuar en otro tipo de series”, reconoce.

Aunque tampoco descarta volver a su profesión original: “Todavía tengo con mis dos compañeros un bufete de abogados y sigue funcionando con ellos. Legalmente, en Turquía, no se puede trabajar en dos profesiones, no está permitido y por eso yo he suspendido mi trabajo de abogado y sigo con la actuación. Si un día decido dejar esto y volver con la abogacía, siempre lo puedo hacer, lo tengo todo preparado ahí”.

Hay que corresponder a ese amor que la gente siente por nosotros. Pero hay que tener un carácter fuerte porque eso te pude pasar factura

Su paso por España

Este fenómeno que está sucediendo con los actores turcos se vive con incredulidad en su país. “Estoy todavía digiriendo lo que está sucediendo, no todos los turcos llegan a tener esta oportunidad tan valiosa. No hay palabras para describir esto. A la gente turca les parece increíble que los actores turcos despierten tanto interés y haya tan buena impresión sobre ellos. Aquí tenéis actores y actrices muy importantes y equipos de fútbol muy importantes y uno nunca espera que haya ese interés por los turcos. Tanto a mí como al resto de los turcos nos parece increíble el interés que hay con nosotros”, reconoce.

Un interés que se ha hecho palpable en esta fugaz visita donde se ha tenido que sentir abrumado por tanta atención. “Si fuera por mí me hubiera tirado horas haciéndome fotos con la gente que me estaba esperando tanto en el aeropuerto como en el hotel pero la policía se ha puesto muy nerviosa y ha habido mucho colapso y, por eso, han tenido que cuidar de mi seguridad y, por eso, no he podido hacerme muchas fotos aunque si hubiera sido por mí, yo encantado de hacerme fotos”, asegura.

Pero no ha podido por el colapso que se ha producido. Tampoco ha tenido mucho tiempo y eso ha hecho que no pueda disfrutar de nuestro país todo lo que le hubiera gustado. “He venido tres días a Madrid y por lo que me han contado mis amigos y la gente que me rodea, Madrid es una ciudad muy dinámica y muy viva y tengo esa tristeza de no poder disfrutar de Madrid tal y como yo quería pero espero tener más ocasiones para poder disfrutar de esta bonita ciudad”, reconocía.

Ha demostrado tener muy buena sintonía con sus fans y les suele dedicar bastante atención en cada lugar que visita. Quiere romper con viejas tradiciones de los actores turcos que son muy reservados en este sentido.

“Yo creo que hay que corresponder a ese amor, creo que es algo que honra a los actores o actrices. Estoy orgulloso de tener ese privilegio de estar cerca de mis fans. Siempre hemos tenido ese tabú en Turquía de los actores que no quieren exponerse en público pero yo siempre he dicho que con mis actos y mis explicaciones voy a romper ese tabú. Lo estoy mirando desde una parte humana. Eso tiene efectos secundarios, por decirlo de alguna manera, y es que cuando quieres salir a un local con tus amigos y cuando llegas no puedes hacer nada, tomar una copa, comer algo o hablar con tus amigos...hay que tomárselo con calma y es algo con lo que hay que lidiar porque es esperado y hay que corresponder a ese amor que la gente siente por nosotros. Pero hay que tener un carácter fuerte porque eso te pude pasar factura a la hora de responder a ese interés”, explica sobre ese acercamiento con su público.

Para lo que sí ha tenido tiempo es para reunirse con Javier Bardem “es uno de los actores que más me gustan y he visto muchas de sus películas y aspiro, ojalá, a llegar tan lejos como él, por qué no. Me gusta especialmente su película Vicky Cristina Barcelona”, contaba.