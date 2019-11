¿Está Rosalía a punto de saltar a la gran pantalla?

El fenómeno Rosalía es absolutamente imparable. No se le han resistido premios como los Grammy Latinos, los MTV VMAs ni, por supuesto, Los40 Music Awards. Su popularidad recorre el mundo entero y su música le está dando alegrías de una punta a otra del globo. Razón de más para pensar que sería un buen momento para la incursión de la creadora de El Mal Querer en el mundo del cine. Algo que ya ha ocurrido.

Ha sido el importante cineasta Carlos Saura quien ha pensado en la cantante catalana para crear una producción centrada en el flamenco. Un proyecto que, aunque resulta cuanto menos seductor, parece estar parado de momento. Aunque no por falta de interés por parte del ganador del Goya de Honor que se refería así a la intérprete en una entrevista: "He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España."

No es de extrañar que el cineasta se haya fijado en Rosalía, ya que es un enamorado del flamenco y en su trayectoria aparecen títulos como Carmen, Sevillanas o Flamenco.

Carlos Saura se encuentra ahora mismo muy centrado en teatro, pero siempre ha sido un creativo de lo más innovador en el panorama artístico, algo que comparte con Rosalía, quien ha mostrado una evolución constante desde Malamente hasta su último sencillo A Palé. El flamenco de Rosalía le ha conquistado al director quien no descarta tampoco la idea de experimentar con el arte de la cantante: "Con Rosalía me gustaría hacer una especie de nuevo teatro, de flamenco joven."

Por el momento habrá que esperar para ver si Rosalía da el salto a la gran pantalla en un papel protagonista.

Rosalía y el mundo de la ficción

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la cantante hace sus pinitos en la gran pantalla. Nada más y nada menos que se convirtió en "chica Almodóvar" durante unos minutos al lado de Penélope Cruz en Dolor y Gloria, una experiencia de la que Rosalía guarda muy buenos recuerdos. De momento sus fans cruzan los dedos para que le apetezca repetir frente a la cámara.

Además de esa participación, tampoco se puede dejar atrás la presencia de Rosalía en Juego de Tronos. Que, aunque no fuera acompañando a la Madre de Dragones en sus aventuras, sí que lo hizo a nivel musical en la canción Me Traicionaste, incluida en el álbum de la banda sonora de la última temporada For The Throne.