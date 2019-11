El pasado 7 de noviembre Rosalía nos sorprendía con su nueva propuesta musical y visual: A Palé, un tema oscuro y potente que recurre a la polirritmia (conjunto de dos o más ritmos diferentes que suenan al mismo tiempo) y a una letra versada (casi rapeada) para generar un magnetismo violento. La estética visual y sonora suponía una bofetada para aquellos/as que se habían acostumbrado a la faceta pop y predominantemente naíf que había adoptado la artista en sus últimas composiciones (Con Altura, Yo x Ti, Tu x Mi o Millonaria).

‘A Palé’: El significado oculto de la última canción de Rosalía

Pero a pesar de que A Palé ha supuesto un giro de 180º con respecto a sus últimos lanzamientos y ha roto las expectativas de quienes pensaban que la catalana se había dejado seducir por los manjares de la música mainstream, lo cierto es que la canción sigue teniendo la verdadera y genuina esencia de Rosalía: pasión por la experimentación sonoro-estilística, un vínculo (por ahora) perdurable con la semiótica gitana y un significado subyacente detrás de las letras.

Y es que, como ya descubríamos en El Mal Querer e incluso en singles posteriores aparentemente más "simples", lo que en un principio pueden parecer palabras o frases incomprensibles, son en realidad referencias autobiográficas, homenajes culturales o incluso pistas sobre sus futuros proyectos.

Rosalía lució unos grillz con la palabra 'A Palé' como parte del look de los Latin Grammy / Mindy Small/FilmMagic

'A Palé': Rosalía vuelve a recurrir al lenguaje caló

Una de las primeras preguntas que surgen tras la primera escucha es, sin duda, qué significan los dos términos que dan título al tema. Pues bien, a esta cuestión encontramos dos respuestas.

Si atendemos a la versión oficial de Sony Music, 'A Palé' hace referencia a "los pallets de madera casi omnipresentes en la vida de Rosalía durante años, mientras crecía en el Baix Llobregat". Y cierto es que, como decíamos antes, la cantante suele inspirarse en episodios, escenarios o recuerdos de su juventud para componer sus canciones (las motos, los coches tuning y los ambientes urbanos suelen aparecer en sus temas, audiovisuales y puestas en escena como "homenaje" o "culto" a su propia adolescencia").

El videoclip de 'A Palé' toma como escenario un polígono de almacenaje industrial / Captura de pantalla

Esta explicación estaría también ligada al propio videoclip, que toma como escenario un polígono de almacenaje industrial. De hecho, en la última edición de LOS40 Music Awards, ella misma confesaba a David Álvarez y Cris Regatero que "cuando estaba grabando ahí (Los Ángeles) pensaba que (el lugar de rodaje) era muy similar a entornos que me son muy familiares".

Sin embargo, este no es el único sentido que podemos darle al título. Y es que la palabra "palé" tiene otra acepción dentro del lenguaje caló, en el cual significa "detrás". De hecho, en algunas traducciones de la letra al inglés podemos ver que el título en el idioma anglosajón queda plasmado como "Behind". Así, muchos/as hablan de que 'A Palé' puede equivaler a las expresiones "a escondidas" o "por detrás"; esto, como ahora veremos, podría ayudarnos a comprender sobre qué habla realmente la canción.

✨🕊/ Millones ardiendo / Cheques en blanco / subiendo pa’ el cielo y no entrando 🕊✨☁️🕊☁️✨✨✨✨ pic.twitter.com/0iL3oFrMEF — R O S A L Í A (@rosaliavt) July 8, 2019

Lo cierto es que ya es un recurso típico de Rosalía no solo el introducir términos extranjeros o fuera del vocabulario castellano, sino también el construir narraciones difíciles de comprender al recurrir a acortamientos, onomatopeyas o mala pronunciación de palabras ('Tamo Worldwide a machete (Así sí) / Y mira, bang-bang si con nosotros te entrometes (...)/ Contigo puesto pa'l numero siete). A base de repetirlo, este se vuelve intencional en sus composiciones: juega con la no-evidencia y el misterio del mensaje para crear ese hype tan atractivo.

¿Un beef a sus 'haters'?

Como decíamos antes, durante la última celebración de LOS40 Music Awards tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente a Rosalía acerca de este último tema. "Es una canción que suena muy agresiva, la voz, como la canción, está hecha como con mucha agresividad", comentaba la artista.

Pero esa "violencia" no está solo audiblemente presente; bajo la propia letra y el videoclip subyace esa actitud desafiante y agresiva que nos hace preguntarnos sobre el origen de ese sentimiento.

Desde los primeros versos (Desde el día en que nací / Traigo la estrella que llevo / Sé que a nadie se la debo / Y solo me protege a mí) podemos deducir que la cantante se reafirma en un talento y brillo innato que ella (y solo ella) se ha encargado de pulir con trabajo y dedicación. Pero no se trata solo de autojustificarse; en A Palé la catalana planta cara a todos/as aquellos que la critican por la espalda ("por detrás", si traducimos literalmente el título) con frases como "Mírame a los ojos a la milla, (...) Si quieres hablarme, siéntate en la silla" o "Muerdes si tienes que morder (¿O qué?)".

Hoy hace 1 año q salio El Mal Querer!gracias a este disco he vivido las mejores momentos de mi vida. Este año se me ha pasado volando hhajjah pero estoy tan feliz de haberlo compartido con todxs vosotrxs..Gracias x apoyar tanto mi música❤️ mañana en los @mtvema vamos a celebrar🥳 pic.twitter.com/beNzDhyT2b — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 2, 2019

¿Cómo lo hace? Pues además de lanzando la propia canción, recalcando en ella grandes hitos de su carrera como "El Mal Querer en Times Square" o recordando que ha sido pionera en un estilo que no para de ganar adeptos/as (To' lo que me invento me lo trillan (Me lo trillan)/ Chándal, oro, sellos y mantilla).



En el audiovisual que acompaña a este último single también encontramos imágenes que refuerzan esta teoría. En varias escenas podemos ver a Rosalía sentada sobre una cadena de montaje como si se tratase de un paquete más. ¿Qué podría significar esto? Básicamente, que la artista desestima las críticas que la acusan de ser un producto de la industria musical.

Rosalía sobre una cinta de cadena de montaje en el videoclip de 'A Palé' / Captura de pantalla

Y si antes decíamos que en la letra hay alusiones a sus triunfos, también en el videoclip se jacta de una trayectoria musical plagada de premios. ¿Cómo? Luciendo un look inspirado en el que viste la duquesa de Alba (la mujer con más títulos de España) en el retrato pintado por Goya.



Reproducción de la duquesa de Alba por Goya frente al estilismo de Rosalía en 'A Palé' / Captura de pantalla

Colaboraciones con Billie Eilish ¿y Arca?

En A Palé Rosalía recupera esa estética sonora oscura que ya estaba presente en muchos de los temas de El Mal Querer (De Aquí No Sales, Maldición) y que parecía haber dejado atrás en los singles posteriores al álbum. Así, el tema podría ser una estrategia para preparar a sus seguidores/as de cara a futuros lanzamientos. Y teniendo en cuenta que tanto los beats como la producción recuerdan a los característicos de Billie Eilish, ya son muchas las personas que piensan que la colaboración entre ambas podría ver la luz pronto.

Este no es el único rumor sobre posibles canciones conjuntas que ha provocado A Palé. Durante la actuación de la catalana en los Latin Grammy, pudimos ver cómo utilizaba como interludio para unir esta canción con Con Altura la voz de Arca, cuyas palabras se proyectaron además sobre los paneles del escenario. ¿Querrá decir eso que se confirma que la música que ambas estuvieron trabajando en el estudio finalmente se materializará en un tema que podremos escuchar pronto?