Ultra Music Festival hará parada en España en 2020

La organización del Ultra Music Festival está 'on fire'. Uno de los mayores festivales de música electrónica con ediciones en los 5 continentes no sólo ha confirmado los primeros nombres para su edición más importante, la de Miami, sino que en 2020 estará presente en nuestro país con parada en Marenostrum Fuengirola (Málaga).

Así lo ha confirmado la propia organización de Marenostrum Fuengirola que acogerá en el mes de junio una edición de Ultra Beach y Resistance, dos conceptos de show similares a los que tienen lugar dentro del Ultra Europe que se ha celebrado durante años en Split (Croacia).

De momento la fecha exacta no ha sido confirmada pero sí que será durante el mes de junio cuando los amantes de la electrónica de nuestro país podrán disfrutar del incomparable marco del Castillo Sohail en la localidad malagueña.

El Ayuntamiento presenta Marenostrum Fuengirola 2020 en el Teatro Real de Madrid. https://t.co/ZsE0oICuVo — Ayto. Fuengirola (@fuengirola) November 25, 2019

La organización de Marenostrum Fuengirola también anunció durante la rueda de prensa de presentación que "eventos como Brunch in the Park, Pirata Rock Festival o Back to the 90’s también se celebrarán en el sur de la península".

Una estupenda noticia para nuestro país ya que algunos de los mejores djs del mundo se subirán al escenario del Ultra Music Festival de Fuengirola. Será la primera vez que el UMF salga de Ibiza.

En Miami, la primera fase del cartel del UMF Miami que se celebra del 20 al 22 de marzo en Bayfront Park incluye a Flume, Gesaffelstein, Major Lazer, Zedd, Above and Beyond, DJ Snake, Afrojack, Fisher, Amelie Lens, Richie Hawtin, Martin Garrix, Carl Cox, Adam Beyer, Cirez D, Jauz, Nghtmre, Maceo Plex, Slander, Kayzo, Dubfire, Tale of Us, Nicole Moudaber, Eric Prydz, Paco Osuna, David Guetta, Jamie Jones y Armin Van Buuren. Y eso que la lista de actuaciones aún no está completa.

Seguiremos muy pendientes del anuncio de los artistas, la fecha de celebración y la puesta a la venta de las entradas.